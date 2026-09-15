Lo que Vinicius te quita, Espí te lo da

Cuando el Real Madrid caminaba por el alambre y el Martínez Valero soñaba con celebrar el tropiezo blanco, apareció el héroe más inesperado. Carlos Espí, un delantero de 21 años al que en el vestuario conocen como ‘Joselu Jr.’, saltó al césped en el minuto 85 junto a Endrick. Necesitó apenas un puñado de minutos y un par de contactos con el balón para cambiar el destino de una noche que se había complicado de manera dramática.

El equipo de José Mourinho había desperdiciado su ventaja y el Elche había levantado el partido hasta colocar un doloroso 2-2. Entonces, en el minuto 90, cuando el empate parecía inevitable, emergieron los 1,94 metros de Espí dentro del área. El valenciano apareció donde aparecen los grandes delanteros, mandó el balón al fondo de la red y desató la locura madridista con el 2-3 definitivo.

Mourinho lo quiso precisamente para noches como ésta. Para fijar centrales, chocar, ganar batallas aéreas y rescatar al equipo cuando desaparece el fútbol y solamente queda la fe. Espí disputó siete minutos, remató dos veces y convirtió una de ellas en un gol que vale tres puntos. El Real Madrid encontró en Elche un triunfo agónico y un nuevo héroe: Carlos Espí, el gigante que llegó desde el banquillo para sostener al líder cuando todo parecía perdido.

No toques a Güler

Arda Güler se coronó como el auténtico director de orquesta del Real Madrid en el Martínez Valero. El joven turco aprovechó la suplencia de Jude Bellingham para asumir los galones del equipo y confirmar su excelente momento de forma. Actuando por delante de Valverde y Tchouaméni, dio velocidad a la circulación y conectó con facilidad con Mbappé y Diomande.

Su gran momento llegó en el minuto 25, cuando desatascó el encuentro con un extraordinario lanzamiento de falta desde la frontal. Güler golpeó el balón con su zurda y lo colocó junto al poste derecho, lejos del alcance de Dituro, para abrir el marcador. Una acción de enorme calidad que confirmó su creciente importancia dentro del equipo de José Mourinho.

El turco completó los 23 pases que intentó, forzó cuatro faltas y fue sustituido en el minuto 61 pensando en el derbi contra el Atlético. Después de cambiar el partido frente al Rayo Vallecano y brillar como titular en Elche, Güler presenta seriamente su candidatura para jugar de inicio en el Metropolitano. Su talento, claridad y capacidad para marcar diferencias comienzan a convertirlo en una pieza difícil de sentar.

Lo de Vinicius comienza a ser preocupante

Vinicius Junior volvió a firmar una actuación gris e intermitente en el Martínez Valero. El brasileño tuvo una oportunidad clarísima para abrir el marcador cuando apenas habían transcurrido dos minutos, pero remató desviado cuando se encontraba completamente solo ante Dituro. Terminó su participación con cuatro disparos y ninguno entre los tres palos, evidenciando nuevamente falta de puntería y demasiada ansiedad en los metros finales.

El extremo tampoco consiguió imponerse en sus duelos con Buba Sangaré ni asociarse con fluidez con Mbappé y Güler. Encasillado en la banda izquierda, acumuló pérdidas, tomó malas decisiones y estuvo más pendiente de protestar que de desequilibrar. Reclamó airadamente una posible mano dentro del área en el minuto 7 y volvió a mostrar gestos de frustración que terminaron por desconectarlo de un encuentro que el Real Madrid encarriló sin necesitar su mejor versión. Esa que lleva demasiado tiempo sin aparecer.

Diomande se libera

Yan Diomande volvió a aprovechar la confianza de José Mourinho. Titular por segundo partido consecutivo, el extremo marfileño fue una de las principales amenazas del Real Madrid durante la primera mitad en Elche. Vertical, atrevido y siempre dispuesto a atacar el espacio, generó peligro desde la banda derecha y se entendió especialmente bien con Trent Alexander-Arnold y Arda Güler.

Su gran momento llegó en el minuto 33. Diomande firmó una excelente acción individual por el costado derecho y sirvió un pase preciso para que Kylian Mbappé anotase el 0-2. Una asistencia especialmente importante para el joven atacante, ya que fue la primera que consiguió en partido oficial con la camiseta del Real Madrid.

Diomande tuvo que disputar casi toda la primera mitad condicionado por una tempranera tarjeta amarilla. La vio en el minuto 4 después de agarrar a Tete Morente para frenar un peligroso desborde del jugador ilicitano. A pesar de tener que medir su intensidad defensiva, no perdió protagonismo en ataque y confirmó que comienza a encontrar su sitio en el equipo de Mourinho.

Tchouaméni, listo para el derbi

Tchouaméni regresó a la titularidad dejando buenas sensaciones en la distribución. El francés fue muy efectivo en el pase y ejerció como ancla para evitar las transiciones del Elche. También ganó una entrada y mantuvo el orden posicional, aunque todavía evidenció una lógica falta de ritmo en los balones divididos y las coberturas largas después de su prolongada inactividad.

Su vuelta supone una gran noticia para Mourinho de cara al derbi, ya que permite recuperar el doble pivote Tchouaméni-Valverde y libera tanto al uruguayo como a futbolistas creativos como Bellingham y Güler. El francés fue sustituido antes de cumplirse la hora de juego para proteger sus piernas y dosificar esfuerzos, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al exigente duelo contra el Atlético en el Metropolitano.

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