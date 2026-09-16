Tebas pone al Real Madrid a jugar un domingo antes de la Champions en el horario más tardío de los posibles

El Real Madrid se medirá al Sevilla, partido correspondiente a la novena jornada de Liga, el domingo 18 de octubre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. La Liga ha oficializado las horas de esta jornada y Tebas ha colocado a jugar al Real Madrid un domingo cuando tres días después tiene partido de Champions ante el Leipzig.

La Liga sigue machacando a sus equipos que participan en Champions y los va colocando en domingo, dándoles menos tiempo de descanso para preparar ese duelo europeo. No es una cosa exclusiva del Real Madrid. Les toca a todos. El afán de Tebas por separar horarios y por no encontrarse con la situación de que un mismo día jueguen Madrid, Barcelona y Atlético (que sí ocurrirá en la octava jornada, porque no tenía más remedio) hace que los equipos que juegan Champions sean perjudicados en la liga.

Así, el Real Madrid – Sevilla, de la novena jornada de liga, se jugará el domingo 18 de octubre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Es decir, en el último horario posible (ya que el lunes no puede jugar el Madrid). Tres días después, el conjunto de Mourinho jugará, también en el Bernabéu, ante el Leipzig en la tercera jornada de Champions.

Antes de este duelo, el equipo blanco jugará el miércoles 14 de octubre en Champions, ante la Roma, por lo que el Real Madrid – Sevilla sí se podía haber puesto en sábado. El resto de equipos que juegan la Copa de Europa sí jugarán en esta novena jornada el sábado. Dos de ellos se medirán entre sí: Betis – Barcelona en La Cartuja (18:30), Espanyol – Atlético de Madrid (14:00) y Villarreal – Elche (16:15).

Horarios de la 9ª jornada de Liga