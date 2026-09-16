Espí lo pide a gritos

Carlos Espí continúa aprovechando cada minuto que José Mourinho le concede. El delantero volvió a convertirse en el héroe del Real Madrid en el Martínez Valero al marcar el 2-3 definitivo cuando el encuentro se encaminaba hacia el empate. Un nuevo gol decisivo que refuerza su candidatura para aparecer este viernes en la convocatoria de Luis de la Fuente.

El atacante entró en el minuto 87 sustituyendo a Trent Alexander-Arnold, después de que el Elche hubiera levantado el 0-2 con los goles de Osorio y Fer Niño. El Real Madrid necesitaba recuperar la ventaja y Mourinho apostó por acumular delanteros. Espí respondió en el minuto 91. Mbappé recibió dentro del área y cedió el balón para que el valenciano rematase de primeras desde muy cerca y asegurase los tres puntos.

Antes de marcar, Espí ya había dispuesto de otra oportunidad tras una asistencia de Bellingham. Apenas necesitó unos minutos y dos remates para volver a cambiar el destino de un partido. Ya lo hizo en la primera jornada frente al Espanyol y volvió a repetir en Elche, confirmando su facilidad para resultar decisivo cuando sale desde el banquillo.

El recurso diferente de Mourinho

Espí ofrece a Mourinho un perfil que no abunda en la plantilla. Sus 1,94 metros le permiten fijar a los centrales, jugar de espaldas y convertirse en una referencia para el juego directo. Su presencia también puede liberar espacios para que Mbappé ataque desde una posición más retrasada o aproveche los movimientos del delantero dentro del área.

El técnico portugués valoró su aportación después del encuentro, aunque también explicó las dificultades que presenta encajar de manera habitual a los dos delanteros en el mismo once. «Espí lo está haciendo bien, está aportando mucho. Tiene por delante a Mbappé, que no es un jugador normal, y jugar con los dos no es fácil porque el equipo pierde equilibrio», aseguró Mourinho.

En el radar de Luis de la Fuente

El nombre de Espí no es nuevo en los planes de Luis de la Fuente. El seleccionador ya incluyó al delantero en la prelista de 55 jugadores elaborada antes del Mundial, cuando todavía pertenecía al Levante, aunque finalmente no entró en la convocatoria definitiva.

Su llegada al Real Madrid y su capacidad para marcar goles importantes con pocos minutos han reforzado su candidatura. De la Fuente anunciará este viernes la lista para los próximos compromisos de la selección española y Espí aspira a convertirse en una de las novedades. Su perfil de delantero centro puro ofrece una alternativa diferente para el ataque de España. El gol de Elche ha sido el último argumento de un futbolista que continúa derribando puertas.