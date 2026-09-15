Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid ante el Elche

El Real Madrid reaccionó a tiempo para salvar el triunfo en Elche después de que les igualaran un 0-2, gracias a un gol de Carlos Espí en el 91. Con esta victoria meten presión al Barcelona en la clasificación de la Liga. Los de José Mourinho empatan a 15 puntos en el liderato con el Barcelona, a expensas de que jueguen este miércoles frente al Racing de Santander, pero los azulgranas son líderes por goles. Los goles de Dituro, en propia puerta, y Mbappé ponían por delante a los blancos, pero en la recta final del segundo tiempo el Elche igualó el partido.

Se adelantaron muy rápido, en el minuto 25, con un disparo de Arda Güler que tocó en el palo y entró tras dar en el portero Dituro. Luego, en el 33, apareció el pichichi de la Liga, Kylian Mbappé, para poner el 0-2 a pase de Diomande, su primera asistencia en el Real Madrid. Además, le anularon otro por fuera de juego justo antes del descanso. Tras los primeros 45 minutos, el Madrid mandaba en el marcador y en el juego.

Pero en la segunda mitad todo cambió, especialmente en el tramo final. Los blancos se relajaron, el Elche aumentó la intensidad y acabó marcando. Osorio recortaba diferencias con un cabezazo en el 71. 12 minutos después, Fer Niño hacía la igualada (2-2) y culminaba una remontada que parecía imposible.

En el banquillo madridista no se lo podían creer y Mourinho reaccionó metiendo a Carlos Espí para los últimos minutos. Precisamente, el nuevo fichaje fue quien volvió a salvar al Real Madrid de otro batacazo y de que se les escapara el Barcelona en la clasificación. Pero Espí, en el 91, hizo el tercero a pase de Mbappé y dio el triunfo.

Así queda la clasificación de la Liga