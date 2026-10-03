El Real Madrid jugará ante el Racing el domingo 1 de noviembre entre el Clásico y Atenas

El Real Madrid ya tiene el horario para la undécima jornada de la Liga en la que se enfrentará al Racing de Santander en El Sardinero. Dicho partido se disputará el próximo domingo 1 de noviembre a las 16:15 horas. El encuentro se celebra después del Clásico frente al Barcelona en un duelo vital por el campeonato y días antes de viajar hasta Atenas para jugar contra el AEK la Champions.

La jornada llegaría con una acumulación de partidos importantes, compaginando ambas competiciones. Jugaría hasta tres partidos consecutivos a domicilio, cuatro si sumamos Mestalla, y enfrentándose a un equipo que ha demostrado ser correoso en su vuelta a Primera División. Lo haría con la motivación u obligación después del resultado obtenido en el Camp Nou. El objetivo de los de José Mourinho es recortar puntos a los de Hansi Flick y cada victoria es crucial para el portugués.

Un partido que apenas contará después con tres días de descanso para jugar la Champions y que pone en el foco la falta de planificación de Tebas, ya que dicho partido se podría haber jugado perfectamente el sábado para dar más descanso al Real Madrid.