Arda Güler pierde la sonrisa con Turquía tras una Liga de Naciones para olvidar

La situación de Turquía no está siendo la idónea en las últimas competiciones. La selección otomana, liderada por una estrella de talla mundial como Arda Güler, no termina de arrancar en la UEFA Nations League. Una situación que ha hecho perder la sonrisa con su selección y que no ayuda a dejar atrás un Mundial 2026 insuficiente.

Eliminado en la fase de grupos del pasado torneo celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, el combinado turco encadena derrota tras derrota en esta fase de clasificación de la Liga de las Naciones. Tres tropiezos en tres partidos para estar a la cola del Grupo A. Un grupo que no permite ningún error, repleto de talento y selecciones que están llamadas a pelear por todo, y otras que comienzan su reconstrucción, como es el caso de Italia. Junto a Francia y Bélgica, completan la pesadilla turca hasta ahora.

Con Arda Güler como gran líder, ya asentado como pieza fundamental también en el Real Madrid de José Mourinho, el combinado otomano solo ha podido anotar un gol en tres encuentros, registro muy lejano de los ocho que ha encajado, señalando en rojo el 3-0 que mete Bélgica la noche del pasado viernes.

Acariciaron un punto de oro frente a Francia en la jornada inaugural, pero las sensaciones han ido a peor con el paso de los días. Tan solo Güler ha mantenido el tipo en una selección que se ha ‘desinflado’ conforme avanzaban las jornadas. La dura derrota ante Italia (1-4) parece haber mermado a un equipo aún por construir. El trabajo de Vincenzo Montella no ha dado sus frutos, y ni siquiera se ha acercado a un mínimo de las expectativas.

Arda Güler, un general solitario en Turquía

Güler ha asumido el papel de creador y capitán, de que todo lo que ocurra en el campo pase por sus botas. Con un talento innato a sus 21 años, el centrocampista blanco se ha convertido en uno de los mejores en su posición a nivel mundial con el paso de las temporadas. Las dos únicas figuras de renombre que podían acompañarle, Hakan Çalhanoğlu y Kenan Yıldız, no han sido convocadas para esta primera fase de la UEFA Nations League, por lo que la tarea será más difícil, y el sacar resultados positivos ante selecciones de tal nivel, algo casi imposible.

Güler hace todo en el campo. Baja a crear, se encarga de que la jugada llegue a buen puerto e incluso es él el que asume la ejecución. Incapaz de multiplicarse, el turco ha perdido la sonrisa que había ganado con el gran inicio de temporada en el Real Madrid. Con Turquía virtualmente fuera de la próxima fase de la UEFA Nations League, solo le queda pensar en una Eurocopa 2028 que tiene que significar cambio.

Afianzándose con el paso de los torneos en la élite del fútbol de selecciones, Güler tiene por delante una temporada ilusionante con el Real Madrid para tirar la puerta a la que tanto tiempo lleva llamando. Los títulos y las alegrías tendrán que llegar con su club porque, de momento, en Turquía parece una batalla de él contra el mundo.