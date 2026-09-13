El Real Madrid arranca la operación blindaje

El Real Madrid blindará parte de su plantilla en los próximos meses. En los despachos de Valdebebas no hay descanso y la dirección deportiva madridista ha puesto en marcha varias operaciones para asegurar el presente y el futuro de una plantilla llamada a dominar durante muchos años. Güler, Bellingham, Courtois y Rüdiger forman parte del plan, aunque no todos avanzan por el mismo camino.

El club trabaja a dos velocidades. A los jóvenes llamados a sostener el próximo gran ciclo madridista les ofrece contratos largos, mejoras salariales importantes y estatus de estrella. A los mayores de 30 años, por el contrario, les aplica su política más innegociable: renovaciones cortas y condicionadas al rendimiento. El talento se premia. La veteranía debe superar un examen cada temporada.

Güler ya no cobra como una promesa

Arda Güler ha dejado de ser el joven que llegó al Real Madrid en 2023 para convertirse en una pieza fundamental. Su crecimiento, su rendimiento y la confianza absoluta de José Mourinho han empujado al club a preparar un nuevo contrato de larga duración.

La operación incluye una importante mejora salarial que ajustará sus ingresos al peso que ya tiene dentro del equipo. Güler llegó como una apuesta de futuro, pero el futuro se ha convertido en presente. Mourinho está enamorado de su fútbol y el Real Madrid quiere premiar su evolución antes de que aparezcan los cantos de sirena procedentes de la Premier League.

No es una renovación por necesidad. Su actual contrato termina en 2029. Es una renovación por reconocimiento. Arda ha cambiado de estatus y su ficha también lo hará.

Bellingham sube al primer escalón

El siguiente es Jude Bellingham. El Real Madrid ya ha iniciado los movimientos para ampliar hasta 2031 el contrato del inglés, vinculado actualmente al club hasta 2029. La intención es colocarlo en el primer escalón salarial de la plantilla, junto a Mbappé y Vinicius.

Mourinho le ha quitado las cadenas y Bellingham ha vuelto a ser el futbolista total que maravilló durante su primera temporada en el Bernabéu. Liberado cerca del área, vuelve a marcar, asistir y gobernar los partidos. El club lo considera uno de los grandes líderes del proyecto y quiere pagarle como tal.

El Madrid no necesita convencer a Bellingham para que se quede. Necesita que su contrato refleje quién es. Y Jude es presente, futuro y uno de los rostros principales del nuevo proyecto.

Courtois, hasta cuando quiera

El caso de Thibaut Courtois es diferente. Tiene 34 años, termina contrato en 2027 y las conversaciones para ampliar su vínculo hasta 2028 están encauzadas. El belga sigue siendo el mejor portero del mundo y el Real Madrid desea que cuelgue los guantes defendiendo su portería.

Courtois también ha hecho movimientos para prolongar su carrera. Ha escuchado los consejos del club y ha priorizado el Real Madrid para dosificar esfuerzos y concentrar toda su energía en mantenerse al máximo nivel.

Su rendimiento no genera ninguna duda. La edad, sin embargo, obliga a respetar la política del club. Renovará por una temporada y tendrá que volver a demostrar sobre el césped que el tiempo todavía no puede con él.

Rüdiger, bajo la lupa

Antonio Rüdiger ya conoce perfectamente esta fórmula. El alemán quería dos años, pero el Real Madrid únicamente le ofreció uno. Después de superar sus problemas de rodilla y completar un gran tramo final de temporada, renovó hasta el 30 de junio de 2027.

A partir de ahora, cada año será un examen. Su continuidad dependerá de su rendimiento y, especialmente, de la respuesta de una rodilla que exige un trabajo diario en la sombra. Si el físico aguanta y continúa siendo un muro, podrá ganarse otra temporada. Si falla, el Madrid acudirá al mercado.

Es la ley de este Real Madrid. Güler y Bellingham reciben las llaves del futuro. Courtois y Rüdiger deberán seguir conquistando el presente. Cuatro blindajes, dos velocidades y una única exigencia: rendir siempre.