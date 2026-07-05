La Premier viene a por Camavinga

La Premier League no pierde de vista a Eduardo Camavinga. El centrocampista francés sigue siendo uno de los futbolistas con mejor cartel del Real Madrid en Inglaterra y varios clubes están muy atentos a su situación de cara a este mercado de verano. El interés es real y, según ha podido saber OKDIARIO, existen equipos con capacidad económica y, sobre todo, ganas para acercarse a los 80 millones de euros que exige el conjunto blanco por dejar salir al internacional francés.

En Valdebebas no consideran a Camavinga un futbolista intransferible. Todo lo contrario. El Real Madrid y José Mourinho entienden que una operación de esa magnitud sería beneficiosa para todas las partes. El club ingresaría una cantidad muy importante para seguir reforzando la plantilla y el técnico portugués podría remodelar definitivamente un centro del campo en el que considera intocables a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

El perfil de Camavinga sigue siendo muy atractivo para la Premier League. A sus 23 años, reúne todas las condiciones que buscan los grandes clubes ingleses: potencia física, capacidad para jugar en varias posiciones, experiencia en la élite y un enorme margen de crecimiento. Pese a una temporada irregular marcada también por las lesiones, en Inglaterra siguen convencidos de que puede convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Por eso, varios clubes continúan monitorizando cada movimiento del francés. Saben que el Real Madrid escuchará propuestas si la oferta ronda los 80 millones de euros y están preparados para dar el paso si perciben que la operación puede desbloquearse durante las próximas semanas.

Camavinga no quiere salir

Sin embargo, el gran problema no está en los clubes interesados ni en el Real Madrid. Está en el propio Camavinga. El internacional francés no quiere abandonar el Santiago Bernabéu. Su prioridad sigue siendo vestir de blanco y convencer a Mourinho de que puede ser un futbolista importante en el nuevo proyecto. El jugador cree que todavía no ha mostrado su mejor versión y no contempla cambiar de aires este verano.

Esa postura mantiene bloqueada cualquier operación. En el Real Madrid no forzarán su salida, pero tampoco cerrarán la puerta si llega una propuesta importante desde Inglaterra. Confían en que el mercado es muy largo y saben que la conversación entre Mourinho y Camavinga durante la pretemporada puede resultar decisiva. Si el francés entiende que su protagonismo será menor del esperado, el escenario podría cambiar.

De momento, la situación está perfectamente definida. La Premier League aprieta, el Real Madrid está dispuesto a negociar y Mourinho daría el visto bueno a una venta. Solo falta que cambie la postura del único protagonista que, por ahora, mantiene el cartel de «no se mueve»: Eduardo Camavinga.