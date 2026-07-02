Sin salidas no hay fichajes para el Real Madrid

El Real Madrid ya ha completado buena parte del trabajo. José Mourinho tiene una plantilla mucho más cercana a la que imaginó cuando aceptó regresar al Santiago Bernabéu, pero todavía faltan piezas para cerrar el puzle. En Valdebebas tienen claro que el técnico portugués necesita dos incorporaciones más para terminar de apuntalar un equipo que aspira a pelear por todos los títulos. El problema es que, antes de fichar, toca vender. Esa es la prioridad absoluta del club.

La dirección deportiva considera que la plantilla continúa sobredimensionada en varias posiciones y entiende que no tendría sentido seguir incorporando futbolistas sin liberar antes espacio tanto en el vestuario como en la masa salarial. Por eso, durante las próximas semanas la operación salida marcará el ritmo del mercado blanco.

Uno de los nombres propios es Raúl Asencio. El central está en el mercado. El deseo del club es encontrar una buena oferta que permita hacer caja con un futbolista que mantiene un gran cartel y cuenta con pretendientes. Sin embargo, el jugador no contempla marcharse. Tiene contrato, quiere convencer a Mourinho y está convencido de que puede hacerse un hueco en el equipo. Su futuro apunta a convertirse en otro de los culebrones del verano.

Otro foco importante está en el lateral izquierdo. El Real Madrid sólo contempla mantener a dos jugadores para esa demarcación y necesita dar salida a uno. Fran García termina contrato el próximo verano y despierta un importante interés, especialmente del Betis. Su venta podría dejar entre 10 y 15 millones de euros en las arcas madridistas.

La otra alternativa sería Álvaro Carreras, aunque esa operación sólo se produciría en unas condiciones muy concretas. Tal y como adelantó OKDIARIO, el Real Madrid únicamente aceptará negociar si recupera prácticamente toda la inversión realizada por el futbolista, cifrada en 50 millones de euros. Mientras tanto, con Ferland Mendy no existe margen de maniobra. El francés continúa lesionado, entra en su último año de contrato y ninguna operación será posible hasta que esté plenamente recuperado.

Camavinga mantiene el pulso

En el centro del campo aparece otro caso especialmente delicado. Eduardo Camavinga está en venta. Mourinho y el club consideran que una salida sería positiva tanto deportiva como económicamente y saben que el francés mantiene un excelente mercado, especialmente en la Premier League. El problema vuelve a ser el mismo: el jugador no quiere abandonar el Real Madrid. Su situación promete convertirse en uno de los grandes seriales del verano.

También quedan decisiones importantes en ataque. Mourinho ha frenado la cesión de Franco Mastantuono porque quiere verle durante la pretemporada antes de decidir. El técnico cree que el argentino merece una oportunidad para demostrar su nivel. Además, el club tiene decidido que sólo uno entre Gonzalo García y Endrick formará parte de la primera plantilla. El que salga lo hará mediante una venta con opción de recompra, una fórmula que el Real Madrid considera estratégica para no perder el control sobre dos de sus mayores activos de futuro.

El Real Madrid gana y aligera carga

Mientras tanto, el club ya ha realizado buena parte del trabajo económico. Las salidas de Dani Carvajal y David Alaba tras finalizar contrato han supuesto un importante ahorro salarial. A ello se suma la carta de libertad concedida a Dani Ceballos, que perdonó el último año de contrato y evitó al club un desembolso superior a los 12 millones de euros. Además, el Real Madrid ha ingresado 60 millones por la operación de Nico Paz con el Como y otros 20 por el traspaso de Víctor Muñoz al Liverpool.

Las cuentas empiezan a cuadrar, pero todavía no lo suficiente. En Valdebebas el mensaje es claro: antes de anunciar los dos últimos fichajes que reclama Mourinho, primero habrá que abrir definitivamente la puerta de salida.