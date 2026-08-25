El Real Madrid ultima el fichaje de Óscar Naasei para el Castilla

El Real Madrid Castilla está a un paso de incorporar a Óscar Naasei. El defensa de 21 años se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo jugador del filial madridista para reforzar una zaga a la que aportará, principalmente, físico y polivalencia. Un perfil que encaja en la política del club blanco de incorporar futbolistas jóvenes con margen de crecimiento.

Naasei es un defensa moderno que tiene como posición natural la de central, aunque su evolución durante los últimos tiempos le ha permitido asentarse también como lateral derecho. Precisamente esa capacidad para ocupar diferentes posiciones es una de las características que más valor tiene de un jugador que está muy cerca de continuar su carrera en Valdebebas.

El todavía jugador del Granada mide 1,85 metros y destaca especialmente por su poderío físico. Es fuerte en los duelos individuales, utiliza bien su cuerpo y dispone de una importante zancada que le permite corregir metros cuando tiene que defender hacia atrás. Unas condiciones que también aprovecha cuando juega en banda para incorporarse al ataque.

Polivalencia para el Castilla

Su incorporación permitirá al Castilla disponer prácticamente de dos jugadores en uno. Naasei puede actuar como central y desplazarse al lateral derecho dependiendo de las necesidades del equipo. Una versatilidad especialmente importante durante una temporada larga y que aumenta las alternativas defensivas del filial.

Defensivamente, es un jugador intenso. Le gusta ir al duelo, tiene agresividad competitiva y aprovecha su envergadura en el juego aéreo. A sus 21 años todavía tiene margen de crecimiento, especialmente en aspectos tácticos y en el control de esa intensidad que en ocasiones puede llevarle a cometer faltas o recibir amonestaciones.

El Real Madrid vuelve así a mirar hacia futbolistas jóvenes que ya han tenido contacto con el fútbol profesional y que todavía disponen de recorrido por delante.

La operación está muy avanzada y Óscar Naasei está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid Castilla. Una incorporación de presente, pero también con margen para comprobar hasta dónde puede llegar en Valdebebas.