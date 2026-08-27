El Real Madrid frena el interés de la Real Sociedad por Endrick

La Real Sociedad ha vuelto a llamar a la puerta del Real Madrid por Endrick aprovechando el enfrentamiento contra los blancos en el Santiago Bernabéu. El conjunto donostiarra ha insistido en las últimas horas para intentar conseguir la cesión del delantero brasileño, pero la respuesta desde Valdebebas ha vuelto a ser exactamente la misma que han recibido todos los clubes que se han interesado por él durante este mercado: «No». Endrick no sale del Real Madrid.

La Real Sociedad lleva tiempo siguiendo la situación del brasileño y ha vuelto a preguntar por la posibilidad de incorporarlo cedido. En San Sebastián entienden que podrían ofrecerle los minutos y el protagonismo que tendrá complicado encontrar en un ataque donde aparecen nombres como Mbappé o Vinicius. Pero el Real Madrid ni siquiera contempla abrir esa puerta. Endrick es capital para José Mourinho y el portugués quiere trabajar con él durante toda la temporada.

No es una decisión que afecte únicamente a la Real. Endrick ha acumulado numerosas propuestas durante el verano. Liverpool y Aston Villa también han mostrado interés por su situación, además de otros clubes que han preguntado por una posible cesión. La contestación del Real Madrid siempre ha sido negativa. La entidad madridista mantiene intacta su apuesta por uno de los grandes talentos jóvenes del fútbol mundial y Mourinho comparte plenamente esa postura.

Mourinho quiere moldear a Endrick

El entrenador portugués ha sido fundamental para cerrar definitivamente cualquier posibilidad de salida. Mourinho ve en Endrick muchas de las características que históricamente ha reclamado a sus atacantes: potencia, agresividad, hambre, capacidad para atacar los espacios y un carácter competitivo que gusta mucho al técnico. Pero, sobre todo, considera que todavía tiene un margen de crecimiento enorme y quiere ser él quien termine de moldearlo.

«No he querido cederlo ni venderlo porque tiene talento y deseo trabajar con él», llegó a explicar Mourinho al ser preguntado por la situación del brasileño. Toda una declaración de intenciones.

Además, el portugués considera que su polivalencia será importante durante una temporada muy larga. Endrick puede actuar como delantero centro, ser una alternativa a Mbappé e incluso partir desde el costado derecho para buscar hacia dentro su potente pierna izquierda. Mourinho quiere disponer de diferentes registros ofensivos y el brasileño le ofrece algo diferente.

La explosión de Mbappé, Vinicius y Bellingham no cambia los planes. Habrá minutos para todos y Mourinho considera que Endrick tendrá oportunidades para ganarse un sitio.

El brasileño todavía no ha podido estrenarse esta temporada por unas molestias físicas, pero su ausencia no debe confundirse con una falta de confianza. Todo lo contrario. La Real Sociedad ha vuelto a intentarlo y el Madrid ha vuelto a cerrar la puerta. Endrick no se mueve. Mourinho lo quiere con él.