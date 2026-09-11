La psicología explica por qué algunas personas dan las gracias con la mano cuando un coche se detiene para dejarlas pasar

Levantar la mano, sonreír o hacer un pequeño gesto con la cabeza cuando un conductor frena para dejar pasar a un peatón es una escena habitual en las calles. Aunque pueda parecer un comportamiento automático, la psicología social ha estudiado este tipo de intercambios como ejemplos de comunicación no verbal, cortesía y reciprocidad. Dar las gracias permite reconocer la acción de la otra persona y cerrar de forma positiva una interacción que apenas ha durado unos segundos.

La gratitud aparece en numerosas situaciones de la vida cotidiana y no se limita a grandes favores. Los estudios sobre comportamiento prosocial han encontrado que sentirse agradecido puede favorecer que las personas ayuden posteriormente a otros, incluso cuando esa conducta supone algún esfuerzo. Esto apunta a que agradecer no sólo expresa una emoción, sino que puede contribuir a mantener determinados comportamientos dentro de un grupo.

La importancia de la reciprocidad

Cuando un conductor se detiene para permitir que alguien cruce, se produce una interacción muy breve entre dos desconocidos. El peatón recibe una acción considerada beneficiosa y responde mediante una señal sencilla de reconocimiento. Una investigación señala que los gestos de gratitud forman parte de las interacciones entre conductores y peatones y pueden servir para poner fin a ese intercambio social.

No es sólo educación

Los investigadores también han comprobado que la comunicación entre peatones y conductores tiene una dimensión mucho más amplia de lo que podría parecer. Las manos, la posición del cuerpo o determinados movimientos pueden utilizarse para indicar intención, pedir que un vehículo se detenga o agradecer que haya cedido el paso. Un estudio de 2025 identificó diferentes gestos utilizados específicamente para resolver este tipo de situaciones en el tráfico.

Además, estas señales pueden influir en el propio comportamiento de los conductores. Investigaciones experimentales han demostrado que determinados gestos realizados por peatones aumentan la probabilidad de que los vehículos cedan el paso. En uno de los estudios, un gesto concreto llegó a multiplicar por más de tres la tasa de conductores que se detenían respecto a la situación sin señal alguna.

En definitiva, dar las gracias no convierte automáticamente a alguien en más empático ni permite establecer su personalidad, pero sí refleja una disposición a reconocer el comportamiento positivo de otra persona. Y en una interacción entre dos desconocidos que apenas dura unos segundos, un simple gesto puede ser suficiente para transformar una situación puramente funcional en un pequeño acto de cooperación y respeto.