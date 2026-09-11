Buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia: ofrecen alojamiento y comida a cambio de trabajar 30 horas a la semana

Vivir durante varias semanas en la Patagonia, rodeado de montañas, bosques y paisajes volcánicos, sin pagar alojamiento, puede parecer una oportunidad difícil de encontrar. Sin embargo, un proyecto de conservación en la Patagonia norte de Chile busca voluntarios para colaborar 30 horas semanales a cambio de alojamiento, comidas y diferentes actividades. La propuesta está disponible entre septiembre y febrero y permite estancias de entre cuatro y doce semanas.

El proyecto se encuentra en un parque privado de unas 500 hectáreas que forma parte del entorno del Geoparque Mundial UNESCO Kütralkura y de la Reserva de la Biosfera Araucarias. La zona destaca por su patrimonio geológico, sus bosques y sus paisajes de origen volcánico. Kütralkura fue incorporado a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO en 2019 y se extiende por miles de kilómetros cuadrados de La Araucanía.

¿Qué tendría que hacer el voluntario?

La colaboración no consiste simplemente en alojarse en el lugar. Los participantes ayudan en diferentes tareas relacionadas con el mantenimiento y funcionamiento del parque. Entre ellas aparecen trabajos de jardinería, mantenimiento de senderos, huertas, construcción y reparación de instalaciones, además de apoyo en los domos y otras actividades del recinto.

La jornada establecida es de 30 horas semanales, con dos días libres para descansar o descubrir los alrededores. El proyecto señala además que incluyen iniciativas de conservación como el seguimiento de pumas y trabajos relacionados con la reintroducción de especies. Se trata, por tanto, de una experiencia que combina turismo, naturaleza y colaboración ambiental.

Alojamiento y comida incluidos

Uno de los grandes atractivos de la propuesta es que el voluntario no tiene que pagar por su estancia. El programa ofrece habitación compartida y tres comidas diarias, con el desayuno, almuerzo y cena. También contempla acceso a internet básico, cocina equipada y lavandería, además de determinadas excursiones, tours, clases de idiomas y bicicletas disponibles para los participantes.

Al finalizar la experiencia, el participante recibe además un certificado de culminación. La plataforma Worldpackers indica que proporciona asistencia durante el viaje y un sistema de protección relacionado con las condiciones acordadas con el anfitrión. Los gastos del desplazamiento hasta Chile, el seguro, el transporte interno y los posibles trámites de visado, sin embargo, corren por cuenta del voluntario.

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 60 años y únicamente admite solicitudes individuales, por lo que no permite inscribirse como pareja o dúo. En cuanto al idioma, la oferta señala como requisito inglés fluido o español principiante, una condición que conviene revisar directamente antes de presentar la candidatura.