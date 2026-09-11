Pelea a palos entre menas argelinos y subsaharianos en el centro de acogida de Formentera: heridos un monitor y dos menores

Batalla a palos entre argelinos y subsaharianos en un centro de acogida de menas de Formentera: un monitor y dos implicados heridos y la Guardia Civil movilizada en una pequeña isla de 12.000 vecinos desbordada por la llegada de 200 menas en lo que va de año.

La violenta pelea entre jóvenes tutelados en Formentera obligó este viernes al mediodía a movilizar a efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local después de que se produjera un enfrentamiento en las instalaciones destinadas al acogimiento de menores tutelados por el Consell de Formentera.

El altercado se saldó con varios heridos de carácter leve y con el traslado al Hospital de Formentera de dos de los jóvenes implicados y de un profesional del centro.

Según la información a la que ha tenido acceso OKBALEARES, el enfrentamiento se produjo alrededor de la una de la tarde y en la pelea habrían participado una veintena de jóvenes. Las mismas fuentes apuntan a un enfrentamiento entre un grupo de internos de origen argelino y otro de origen subsahariano, en una refriega en la que se habrían utilizado palos, botellas y otros objetos.

La situación generó una importante movilización en las instalaciones. Hasta el centro acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de los servicios sanitarios, para intervenir ante el altercado y atender a las personas que habían resultado heridas durante la pelea.

Como consecuencia del enfrentamiento, varios jóvenes sufrieron contusiones y heridas de carácter leve. Finalmente, dos de los implicados tuvieron que ser trasladados al Hospital de Formentera, donde recibieron asistencia médica. También fue trasladado a las instalaciones hospitalarias uno de los profesionales del centro que resultó afectado durante el incidente. Tras ser atendidos, los tres pudieron regresar al recurso de acogida.

El Consell de Formentera ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para que se investigue lo ocurrido y se practiquen las diligencias correspondientes.

La institución insular ha señalado que este es el procedimiento que se sigue ante cualquier episodio de estas características y que serán las fuerzas de seguridad las encargadas de esclarecer las circunstancias de la pelea.

El incidente vuelve a poner el foco sobre la situación de los centros de acogida de menores en Formentera, en un momento en el que la isla afronta una importante presión sobre los recursos destinados a atender a estos menas bajo tutela de la Administración.

Además, entre los implicados en el altercado hay personas que se encuentran pendientes del procedimiento oficial de determinación de edad. Esta circunstancia implica que, mientras no exista una resolución que determine lo contrario, permanecen dentro del sistema de protección de menores y bajo la tutela de la institución correspondiente.

Precisamente, el Consell de Formentera reclama desde hace tiempo que se agilicen los procedimientos de determinación de edad. La institución considera que conocer cuanto antes si una persona es menor o mayor de edad resulta fundamental para poder asignar correctamente los recursos de protección y evitar situaciones en las que una eventual persona mayor de edad pueda permanecer en un espacio residencial diseñado específicamente para menores.

El Consell insiste, no obstante, en que una persona que se encuentra pendiente de determinar su edad no puede ser considerada automáticamente mayor de edad. Mientras no exista una resolución oficial, debe mantenerse la protección que establece la normativa para las personas consideradas menores.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que afrontan las administraciones insulares para gestionar los recursos de acogida de menores tutelados y garantizar al mismo tiempo la convivencia y la seguridad dentro de estos centros.

Desde el Consell de Formentera han condenado cualquier episodio de violencia y han defendido la necesidad de mantener la colaboración con los responsables de los recursos de acogida y con las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la integridad tanto de los jóvenes tutelados como de los trabajadores que desarrollan su labor en estos centros.

La Guardia Civil deberá ahora esclarecer el origen de la pelea, determinar cómo se inició el enfrentamiento y concretar las circunstancias en las que se produjeron las agresiones y las lesiones. Por el momento, los heridos presentan lesiones de carácter leve y han podido regresar al centro después de recibir atención sanitaria.