¿Quién va hoy a ‘Rueda la letra’? Invitados famosos de hoy, 11 de septiembre

Rueda la letra cambia de invitados famosos para los próximos días, estando en el plató dos actores y dos cantantes recordadas por sus participaciones en diferentes ediciones de Operación Triunfo. Los cuatro tendrán que darlo todo para ayudar a Lilit y Fran, los primeros concursantes del programa en su regreso a Telecinco -hay que recordar que es una versión de Pasapalabra, que hasta el año 2019 se emitió en Mediaset con Christian Gálvez al frente-.

Rubén Ochandiano

El madrileño Rubén Ochandiano, nacido en 1980, debutó de niño en series como Médico de familia o Periodistas antes de convertirse en protagonista de Al salir de clase. Nominado al Goya como mejor actor revelación por Silencio roto, de Montxo Armendáriz, ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar en Los abrazos rotos o Steven Soderbergh en Che: Guerrilla, además de dirigir sus propias obras de teatro.

Gisela

Gisela Lladó Cánovas, nacida en El Bruc (Barcelona) en 1979, saltó a la fama al quedar octava en la primera edición de Operación Triunfo. Con el tiempo se ha convertido en la voz española de referencia de Disney, prestando su voz a himnos como «¡Suéltalo!», de Frozen, tema que llegó a interpretar en la gala de los Premios Oscar de 2020. En 2008 representó a Andorra en Eurovisión con la canción «Casanova».

Nerea Rodríguez

La barcelonesa Nerea Rodríguez, nacida en Gavá en 1999, se dio a conocer en Operación Triunfo 2017, donde quedó en octava posición. Protagonista durante más de seis años del musical La Llamada, también fue subcampeona de la octava edición de Tu cara me suena en 2021, formación que ha compaginado con su carrera musical en solitario.

Iván Massagué

El barcelonés Iván Massagué, nacido en 1976, se formó en la escuela de teatro Nancy Tuñón. Ganó notoriedad interpretando a Johnny en el tramo final de 7 Vidas, y después dio vida a Marco en La familia Mata y a Burbuja en El barco, dos de sus papeles más recordados en la ficción televisiva española.