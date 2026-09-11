Por qué no hay nuevo capítulo de ‘Valle Salvaje’ hoy: te lo explicamos

Los seguidores de Valle Salvaje tendrán que esperar hasta el lunes para retomar la historia. La recta final de La Vuelta Ciclista a España ha obligado a TVE a introducir un nuevo reajuste en la programación de la tarde de La 1, y esta vez la serie de época ha sido la elegida para quedarse sin hueco en la parrilla. Los espectadores de las series de época vuelven a ver los sufridores de estos cambios, como ya les pasó con el Mundial y el Tour de Francia.

La etapa 19 de La Vuelta, disputada hoy entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas (Estepona), es la responsable directa de este cambio. En días anteriores de la ronda fue Directo al grano era el espacio recortado o directamente eliminado para dejar paso al ciclismo, aunque en esa estrategia cambió para emitir los finales de etapa en La 2, que se ha beneficiado de grandes datos de audiencia gracias al deporte. TVE ha diseñado para hoy una estrategia distinta, que vuelve a despistar a los espectadores, que son siempre los perjudicados.

Hoy se mantendrá el magacín en directo, aunque con un horario más breve y cambiado de hora (a las 17:45 h), a costa de cancelar hoy la emisión de Valle Salvaje. El episodio no desaparece, simplemente se pospone y se emitirá el próximo lunes 14 de septiembre, retomando así el hilo de una trama que atraviesa uno de sus puntos más intensos, con la confesión de Mercedes sobre la muerte de Dámaso todavía coleando y la Santa Hermandad cada vez más cerca de la verdad.

El motivo de este cambio es porque las etapas ciclistas no tienen una duración exacta y pueden alterar los tiempos previstos de emisión. Al mantener Directo al grano en directo, TVE gana margen de maniobra: si la etapa se alarga, el programa puede retrasar su inicio, y si termina antes de lo previsto, puede adelantarlo, sin que eso afecte en cadena al resto de la tarde.

Una vez concluido el programa, la parrilla recupera su normalidad habitual, con La Promesa manteniendo sin cambios su horario de las 18:35, seguida de Malas lenguas a las 19:35 y Aquí la Tierra a las 20:25. La única baja de la tarde, por tanto, es la de Valle Salvaje, sacrificada para dar prioridad a la flexibilidad del directo mientras La Vuelta afronta sus últimos coletazos antes de su gran final en Granada, el próximo domingo 13 de septiembre. Con su final, las series de TVE volverán a la normalidad el lunes 14 de septiembre.

El parón llega, además, en un momento especialmente delicado para la trama. Valle Salvaje atraviesa un auténtico punto de inflexión tras la confesión de Mercedes a Victoria sobre la verdad del paradero de Dámaso, un giro que ha reordenado alianzas dentro de la Casa Grande y que amenaza con estallar en cuanto la Santa Hermandad, capitaneada por el capitán Escobedo, termine de atar cabos.

A ello se suma la reconciliación entre Alejo y Luisa, que ha desatado sospechas y malas interpretaciones entre el resto de personajes, y la delicada situación de Matilde y Atanasio tras la huida de Nicolás. Con tantas líneas argumentales abiertas a la vez, la pausa de hoy deja a la audiencia con la miel en los labios justo antes del fin de semana.

No es la primera vez que la serie tiene que cambiar su horario o cancelar su emision. A lo largo de todo el verano, tanto el Mundial 2026 como el Tour de Francia ya obligaron a RTVE a reorganizar en más de una ocasión la parrilla vespertina de La 1. Pese a estos parones puntuales, Valle Salvaje sigue siendo una de las grandes apuestas de ficción diaria de la cadena pública, reconocida incluso a nivel internacional con una nominación a los Premios Emmy Internacionales a la Mejor Telenovela.