Nueva York conmemora el 25 aniversario del 11-S con la ausencia de Trump y la polémica presencia de Mamdani

Un coche intenta girar hacia Greenwich Street cuando un policía se lo impide. «Está cortado». También todo el perímetro del World Trade Center, donde este viernes se ha celebrado el 25 aniversario de los atentados del 11-S que se cobraron la vida de 2.997 personas. Una conmemoración de la que se ausentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decidió acudir al Pentágono, destino de un tercer avión en 2001. Sí ha estado Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, cuya presencia ha estado envuelta en cierto rechazo por una parte de los familiares de las víctimas.

En lugar de vehículos, por la calzada de Greenwich desfila una corte de bomberos ataviados con traje y zapatos y un parche en el hombro identificatorio. «Fire Department New York City». Aquel 11 de septiembre perdieron la vida 343 bomberos tratando de salvar las de otros. Y con los años han fallecido alrededor de 40 más por enfermedades provocadas por gases tóxicos. Los más veteranos se llevan la mano al bolsillo para sacar un pañuelo ante las lágrimas derramadas.

«Hicimos todo lo que pudimos», recuerda un bombero a OKDIARIO cuando pasa por delante. No estaba Trump, sí el vicepresidente Vance en representación de la Casa Blanca. También acudieron los ex presidentes vivos. George Bush, al mando de Estados Unidos durante aquellos terroríficos atentados; Barack Obama y Joe Biden. Además, se personó el demócrata Bill Clinton, lo que teñía de amarillo chillón la ausencia de Trump. Es la primera vez en lo que va de siglo que el ocupante de la Casa Blanca no acude al homenaje en Nueva York.

Trump optó por el Pentágono porque sí podía verbalizar un discurso. Cabe recordar que en el World Trade Center, por un día, toda la atención va hacia familiares de las víctimas y supervivientes. No se escuchan discursos políticos, sí los nombres de cada uno de los 2.997 fallecidos recitados por sus familiares. Un nombre y una mirada al cielo. La lectura se vio interrumpida por los siete minutos de silencio de recuerdo.

Uno por cada uno de los tres impactos de los aviones -dos el World Trade Center y uno en el Pentágono-. Dos más por el momento exacto en el que colapsaron las Torres Gemelas. Otro por la caída del vuelo 93 en el campo de Shanksville. Y el último dedicado a las víctimas de enfermedades crónicas derivadas de aquel día. Otra mirada al cielo. En ese momento, si uno cierra los ojos, no escucha nada. Ni siquiera las sirenas de la policía y ambulancia, que son el polítono de Nueva York.

Todo lo presenció Mamdani, envuelto en tensión por su presencia después de que más de 100.000 personas, entre ellas familiares de víctimas, firmaran una petición para que no asistiera debido a su postura con Israel. Finalmente, el primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York, asistió y dialogó con Rudy Giuliani, alcalde de la Gran Manzana el día de los atentados. La huella del 11-S nunca se borrará de Nueva York.