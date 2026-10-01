Un invasor revela el castigo que sufren los inmigrantes que regresan de Ceuta a Marruecos: «Te mandan al Sáhara»

Tamim K., uno de los inmigrantes ilegales que entró en Ceuta durante la invasión del 30 y el 31 de julio, ha relatado las represalias que toma Marruecos contra los invasores que vuelven voluntariamente a su país: «Te mandan al Sáhara», ha asegurado.

Según ha relatado, los invasores que deciden volver voluntariamente a su país son recibidos con agresiones, les quitan los teléfonos móviles y después son trasladados en un autobús a distintas zonas del desierto del Sáhara.

Tamim ha explicado que el objetivo de imponer este castigo es intentar disuadir a los marroquíes que han entrado en Ceuta de volver a intentarlo. «Cuando te cogen, para castigarte, te mandan al Sáhara y estás tres o cuatro días intentando volver a tu casa», ha afirmado.

El marroquí ha atribuido parte de la culpa de la invasión al Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, la imposibilidad de devolver a los ilegales que entraron a nado fue un gran incentivo para que los marroquíes cruzaran la frontera. Tamim dice que los invasores creen que «si alguien entra a nado, no lo van a devolver».

Su vida en España

Tamim vivió durante nueve años en nuestro país; volvió a Marruecos en el 2008 por la crisis económica. El hombre rehízo su vida en Marruecos, donde conoció a una española con la que tuvo una hija, que actualmente tiene 7 años, y vive en Extremadura. Según lo que afirma, ha vuelto a España por su hija.

Del mismo modo, afirma que «conoce muy bien España» y que «sabe la situación del país, que hay un montón de españoles en paro y que hay crisis», pero que él cruzó por su hija.

El marroquí ha afirmado que es consciente de que el Gobierno ha reiterado que las solicitudes de asilo basadas exclusivamente en motivos económicos o laborales no permiten permanecer en el país. Pese a ello, asegura que muchos de los inmigrantes que permanecen en Ceuta no quieren regresar por la situación económica que atraviesa Marruecos.

La delincuencia

Según su testimonio, Tamim lleva días asentado en la playa del Trampolín, pero dice que no participa en la venta ambulante de objetos; además, también asegura que entiende que la Policía intervenga para impedir las ventas. «La Policía tiene razón, aquí la gente paga sus impuestos para hacerlo; sabemos que la ley española no nos permite vender aquí», ha manifestado.

Ha explicado que él mismo evita salir por la noche de su chabola, ya que tiene miedo de verse implicado en algún altercado provocado por los demás inmigrantes ilegales: «Hay gente que se pone con cuchillos o se pelea por un cigarro o una pastilla de droga».