Casi 2.000 detenidos en Francia en las protestas estudiantiles secundadas por los sindicatos

Francia vive desde hace una semana unas graves movilizaciones estudiantiles para exigir mejoras educativas, seguidas sobre todo por los estudiantes de secundaria de los institutos. En los últimos días, se han extendido también a la universidad y han sido secundadas por los sindicatos, lo que ha obligado al Gobierno a intervenir.

Las protestas se han extendido desde París a varias ciudades del país, especialmente en Marsella, y se han agravado este jueves, con enfrentamientos con la Policía, bloqueos de centros educativos y quema de mobiliario urbano. Hay casi 2.000 detenidos, según el Ministerio de Interior.

En total, 1.027 centros educativos resultaron afectados por los incidentes —entre ellos 222 bloqueos de acceso a los establecimientos— y en ellos 284 agentes de policía y gendarmes resultaron heridos, así como 65 empleados educativos y 170 alumnos, de acuerdo con el ministerio de Educación francés.

El Gobierno considera que las protestas ya no tienen que ver «con la expresión legítima de las reivindicaciones de los estudiantes de instituto», según declararon a la prensa local fuentes del Ministerio de Interior, sino que tienen «características de una situación de violencia urbana», informa Efe.

El notable agravamiento de la movilización, que comenzó hace una semana para denunciar la carencia de docentes y para solicitar mejores condiciones en los centros, dejó escenas de violencia urbana en puntos como Lyon, Lille o Pantin (a las afueras de París), con incidentes como la quema de contenedores y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó este jueves un gabinete de crisis y pidió a sus ministros que no hagan desplazamientos en los próximos días para que los prefectos (delegados del Gobierno) estén disponibles para gestionar la situación en cada localidad.