Paz Vega no se calla y responde a Alba Carrillo tras sus ataques por su deuda con Hacienda: «Yo hablo de quien conozco»
Paz Vega ha respondido a las críticas de Alba Carrillo por su regreso a TVE
Alba Carrillo cuestionó públicamente el fichaje de Paz Vega por TVE debido a su situación con Hacienda
Paz asegura estar feliz y centrada en el trabajo, especialmente en su nueva película como directora
Paz Vega ha respondido a las críticas de Alba Carrillo por su regreso a TVE, aunque ha dejado claro que no tiene intención de entrar en una guerra pública con ella. La actriz, que vuelve a las cocinas de MasterChef Celebrity Legends ocho años después de quedarse a las puertas de la victoria, ha sido preguntada por la polémica durante su paso por el FesTVal de Vitoria y ha optado por quitar hierro a las palabras de la presentadora. «No sé muy bien lo que ha dicho, algo me han contado, pero será una opinión. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa», ha asegurado ante los medios.
La polémica comenzó el pasado mes de mayo, cuando Alba Carrillo cuestionó públicamente el fichaje de Paz Vega por TVE debido a su situación con Hacienda. La actriz figura en la última lista de grandes deudores publicada por la Agencia Tributaria con una deuda cercana a los 1,8 millones de euros, aunque la cantidad se habría reducido en más de 400.000 euros durante el último ejercicio. Carrillo criticó entonces que una cadena pública contratase a personas con deudas tributarias y puso directamente el foco en la intérprete. «Hay muchos que son defraudadores y de repente los contratan para ir a cocinar a Televisión Española», llegó a afirmar, defendiendo que «en una cadena pública no puedes tener a personas que no están pagando Hacienda».
Sus palabras provocaron un importante revuelo y la propia Alba Carrillo aseguró posteriormente que había recibido un toque de atención por sus declaraciones, hasta el punto de decidir no acudir a D Corazón, programa en el que colaboraba habitualmente. Meses después, con el regreso de Paz Vega a TVE, la polémica ha vuelto a salir a la luz y la actriz ha tenido que enfrentarse a las preguntas de los periodistas.
Lejos de alimentar el enfrentamiento, Paz Vega ha preferido mantenerse al margen. «Yo prefiero no decir nada sobre esto porque no la conozco. Yo hablo de lo que conozco y de quien conozco», ha explicado. La intérprete ha dejado claro que no pretende juzgar las opiniones de Carrillo, aunque tampoco comparte la necesidad de entrar en una confrontación pública. «Tendrá su opinión sobre la vida, política, sus cosas… y yo la mía me la reservo para mí», ha añadido. Además, la actriz ha insistido en la misma línea cuando se le ha preguntado directamente por las críticas: «Yo puedo hablar de alguien que conozco, pero yo a ella no la conozco. En todo caso, es una opinión y, como opinión, es respetable». Una respuesta con la que Paz Vega evita responder al ataque en los mismos términos y deja claro que prefiere que su regreso a televisión esté relacionado con su trabajo y no con la polémica.
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Durante el encuentro con los medios, además, algunos de sus compañeros de MasterChef Celebrity Legends no dudaron en salir en su defensa. Especialmente contundente fue Bibiana Fernández, que recordó su propia experiencia con Hacienda y explicó que una deuda que inicialmente rondaba los 400.000 euros terminó convirtiéndose en más de un millón después de intereses, recargos y sanciones. «Perdí todas las casas, todo lo que tenía para el día de mañana», relató la actriz, que defendió que las circunstancias fiscales pueden ser mucho más complejas de lo que parecen desde fuera.
También Edu Soto quiso poner el foco en el derecho a seguir trabajando pese a tener problemas económicos. «Queda clarísimo que cometas el error que cometas, derecho a trabajar tenemos todos. Es más, si no, ¿cómo coño lo vas a pagar?», señaló el actor. Una reflexión que compartió Fernández, que insistió en que una persona debe poder continuar trabajando para hacer frente precisamente a las obligaciones económicas que tenga pendientes.
Una nueva etapa tras 25 años junto a Orson Salazar
Al margen de esta polémica, Paz Vega atraviesa uno de los momentos de mayor transformación de su vida personal. El pasado mes de abril se conoció su separación de Orson Salazar, padre de sus tres hijos, después de 25 años juntos. La ruptura supuso el final de una etapa marcada por una relación personal y profesional muy estrecha, ya que ambos habían formado durante años un tándem también en el terreno laboral.
A esta situación se sumaron sus problemas económicos y su deuda con Hacienda, convirtiendo los últimos meses en un periodo especialmente complicado para la actriz. Sin embargo, Paz Vega asegura encontrarse ahora mucho mejor y ha encontrado en el trabajo una de sus principales vías para recuperar la ilusión. «Estoy bien, muy bien. Muy contenta trabajando con las energías renovadas y sobre todo ilusionada con mi proyecto», ha confesado durante su encuentro con la prensa.
Precisamente, uno de esos proyectos es Ana no, su segunda película como directora, cuyo rodaje afronta actualmente. La actriz está volcada en esta nueva faceta profesional y reconoce que mantenerse ocupada y concentrada en sus proyectos le ha permitido recuperar poco a poco la estabilidad después de unos meses especialmente intensos. «Para mí MasterChef Celebrity Legends ha sido un regalo maravilloso. He disfrutado muchísimo. He aprendido, he vuelto a aprender de cocina», ha explicado sobre su regreso al programa. Paz Vega ya participó en la tercera edición del concurso en 2018, donde consiguió llegar hasta la final y terminó como segunda clasificada frente a Ona Carbonell. Ahora, ocho años después, regresa junto a otras leyendas del formato con la intención de hacerse finalmente con la victoria.
Su vuelta a los fogones también ha dejado alguna que otra referencia inevitable a su situación personal. En la primera entrega, la actriz presentó un plato bautizado como Corazón roto viajando por el Mediterráneo, un nombre que muchos espectadores interpretaron como un guiño a su reciente separación. Paz Vega, sin embargo, quiso quitarle dramatismo y explicó que el nombre tenía que ver con la elaboración del corazón de atún que había utilizado como ingrediente principal. «En la vida no me gusta el corazón roto, no, no. Pero en la cocina sí me gusta el corazón», bromeó. Así, mientras continúa haciendo frente a sus obligaciones con Hacienda y reconstruyendo su vida después de su separación, Paz Vega se refugia en el trabajo y en sus nuevos proyectos.