De ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ a ‘Pluribus’: cómo Vince Gilligan y Rhea Seehorn han conquistado 8 nominaciones en los Emmy

Hubo un tiempo en el que HBO era el hogar de las grandes series de nuestro tiempo. Los Soprano, The Wire, A dos metros bajo tierra, Juego de Tronos… la ficción televisiva era un terreno en el que ver aparecer esas tres siglas (Home Box Office, taquilla en casa) era sinónimo de una calidad indiscutible. Sin embargo, y con el auge de las narrativas de la pequeña pantalla, ese dominio ha ido perdiendo fuerza, dejando que actualmente sea Apple TV el sello que mejores productos está lanzando al mercado del streaming. Una de las claves de ese cambio de paradigma creativo, reside en el fichaje de showrunners clave dentro de la industria, como es el caso de Vince Gilligan, quien ha conseguido que Pluribus esté nominada a 8 candidaturas de los próximos Premios Emmy 2026.

Creador de historias como Breaking Bad y su fantástico spin-off, Better Call Saul, Gilligan irrumpió el año pasado en el catálogo de Apple con una serie de ciencia ficción que rompía temáticamente con todo lo que el guionista había hecho hasta ahora. Mientras el argumento del mundo criminal de Walter White y el drama familiar de Saul Goodman exploraban el lado más oscuro de la ambición y psicología humana, Pluribus aboga por narrar una distopía donde una supuesta felicidad global es tan amenazante como cualquier arma, sicario o grupo mafioso. Sobre todo, cuando cualquier atisbo de individualidad o pensamiento único está en juego.

¿De qué trata ‘Pluribus’?

La sinopsis de Pluribus nos pone en la piel de Carol Sturka (Rhea Seehorn), una escritora superventas de novelas románticas que no pasa por su mejor momento. Pero cuando una infección alienígena transforma a la humanidad en una mente colmena, Carol termina convirtiéndose en la única esperanza de terminar con una fatídica felicidad que termina con cualquier tipo de libertad.

Junto a Seehorn, el elenco se completa con la presencia de Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Samba Schutte y Miriam Shor, entre otros. Con una primera temporada de nueve capítulos, Pluribus está oficialmente renovada para una segunda ronda de episodios.

Emmy 2026: las nominaciones de ‘Pluribus’, ¿es una de las favoritas?

Pluribus no tiene la cantidad de nominaciones de The Pitt o Hacks, pero si los académicos quieren premiar la originalidad y la pausa dentro de una creación de contenidos dominada por el algoritmo, seguramente la serie de Gilligan no tenga rival. Estas son sus nominaciones:

Mejor Serie Drama

Mejor actriz principal en Serie de Drama (Rhea Seehorn)

Mejor actor de reparto en Serie de Drama (Carlos Manuel Vesga)

Mejor actriz de reparto en Serie de Drama (Karolina Wydra)

Mejor guion en Serie de Drama (Gilligan)

Mejor dirección en Serie de Drama (Gilligan)

Las dos candidaturas que faltan mencionar, en realidad, ya se han entregado en los Premios Creative Arts Emmy. Algunas estatuillas menores que se otorgan una semana antes de la ceremonia. Estos eran el de Mejor actor invitado en Serie de Drama de Jeff Hiller, que fue a parar a Ernest Harden JR. por The Pitt, y el de mejor actriz invitada en Serie de Drama de Miriam Shor, el cual terminó en manos de Shailene Woodley y su participación en Paradise.