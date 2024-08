Más adictiva que ‘Breaking Bad’: la serie de Netflix que ya es una obra maestra para Stephen King

¿Qué es lo que tiene la serie Borgen que se ha convertido en una de las favoritas en todo el mundo? Esta producción danesa obtuvo un BAFTA en 2012 y fue considerada la mejor serie del año, por delante de otras como Juego de Tronos o Hijos de la anarquía. Una serie alabada por el propio Stephen King que eligió a esta serie danesa como la mejor serie de 2012. La serie Borgen no ha dejado de estar en boca de todos desde ya hace más de una década y cada cierto tiempo se vuelve a poner de moda. La llegada a Netflix ha significado una nueva vida para la serie que cuenta ahora con una nueva generación de espectadores. En Netflix se pueden ver cuatro temporadas de la serie Borgen y por ahora no se ha confirmado la renovación para una quinta. Un intenso drama político en el que no faltan las alianzas, las traiciones, los acuerdos y las decepciones.

La serie Borgen se centra en la carrera política de Birgitte, papel que borda la actriz Sidse Babett Knudsen, una mujer que logra llegar después de una trayectoria meteórica al cargo de Primera Ministra en el gobierno danés. El problema es que de la misma forma que ha llegado puede llegar a caer ya que la lucha por el petróleo de Groenlandia puede convertirse en una crisis internacional compleja y difícil de lidiar. Si por algo funciona esta serie es por el personaje de Birgitte, una mujer que cree en la necesidad del diálogo y de llegar a acuerdos para alcanzar resultados en política.

Hay que tener en cuenta que «Borgen» es el término coloquial con el que se conoce al Palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes del estado y oficina del Primer Ministro.

¿De que trata la serie danesa Borgen?

En esta ficción se cuentan los problemas que tiene Birgitte para conciliar su vida personal y personal y también los complicados vericuetos de la política danesa, cuyo sistema no se parece al de ningún país. Convertirse en la primera mujer que accede al cargo de Primer Ministro puede costar a Birgitte un alto precio en cuanto a su vida personal. Lo mismo les ocurre a otros personajes de la serie ya que ese es el precio que suelen pagar por los que triunfan en política.

La serie ha sido alabada por los críticos por su ritmo pausado pero que engancha desde el primer episodio. Esta serie ha contado con un 94% de críticas positivas en el agregador Rotten Tomatoes y es una de las más vistas en los últimos años en la plataforma de streaming Netflix.

La cuarta temporada de la serie Borgen contó con 8 episodios co-producidos entre Netflix y DR, el canal danés y se estrenó en Netflix en 2022, diez después de la primera temporada. En ese momento también las tres primeras temporadas de la serie entraron en el catálogo de la conocida plataforma de streaming. En ese momento la directora de coproducciones y adquisiones de Netflix Lina Brouneus comentó lo siguiente: “Hace 10 años, ‘Borgen’ ayudó a redefinir al panorama televisivo mundial, mostrando que las grandes historias pueden venir de cualquier parte y ser amadas por cualquiera”.

En esta cuarta temporada de la serie, que posible mente sea la última, Birgitte Nyborg es ahora ministra de Exteriores por otro gobierno de coalición y su carácter se ha vuelto más duro e intransigente. En los ocho episodios de esta serie deja de lado su vida familiar, para dedicarse en cuerpo y alma al lado más oscuro de la película. La protagonista ha dejado su idealismo en el camino y ahora se muestra más práctica, firme e irónica.

El reparto de la serie Borgen en Netflix

La protagonista de esta serie es la actriz Sidse Babett Knudsen, cuya elección está claro que es uno de los aciertos de la serie. Además en el reparto de la serie están destacados actores daneses que han contribuido su éxito a nivel mundial. La actriz Birgitte Hjort Sørensen da vida a Katrine Fønsmark, una periodista ambiciosa que se ve atrapada en el juego político mientras lucha por mantener su integridad profesional.

También en el reparto de esta serie está el actor Johan Philip Asbæk que interpreta el papel de Kasper Juul, el inteligente asesor de Nyborg, cuya lealtad se pone a prueba en múltiples ocasiones a lo largo de la serie. Además, cuenta con un gran número de secundarios que hacen brillar cada uno de los episodios de la serie como Mikael Birkkjær, que interpreta el papel del marido de la protagonista, Freja Riemann, Emil Poulsen, Morten Kirkskov o Iben Dorner, entre otros.

La serie Borgen es una buena opción para interminables tardes de maratón en el sillón de casa huyendo del calor que todavía nos queda soportar este mes de agosto. Una ficción que ha marcado un camino a seguir para triunfar a todas las series políticas del momento.