Paz Vega da la cara tras su deuda con Hacienda y lanza un mensaje contundente: «No quiero confusiones»

Paz Vega ha reaparecido públicamente en uno de los momentos más delicados de su vida personal y económica. Después de varios meses alejada del foco mediático, marcados por su separación de Orson Salazar tras 25 años de matrimonio y por la polémica generada en torno a su deuda con Hacienda, la actriz ha querido dar un paso al frente para explicar cómo afronta esta complicada etapa. Lo ha hecho durante la presentación de ‘Cabeza alta’, la nueva serie que protagoniza junto a Silvia Abascal, Lucía Jiménez y Leonor Watling, donde se mostró serena, optimista y decidida a zanjar cualquier especulación sobre su situación. «Estoy muy bien, tranquila y dando los pasos necesarios para solucionar el tema de Hacienda», aseguró con rotundidad, dejando claro que su prioridad es regularizar su situación tributaria mientras continúa centrada en una intensa agenda profesional.

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que Paz Vega emitiera un comunicado oficial para responder a las informaciones sobre su aparición en la lista de morosos de Hacienda. En ese escrito explicó que llevaba meses trabajando junto a un nuevo equipo de asesores para encontrar una solución definitiva y confirmó que ya había logrado reducir de forma significativa la deuda con la Agencia Tributaria. La actriz insistió en que su objetivo es cumplir con todas sus obligaciones fiscales en el menor plazo posible y evitar interpretaciones erróneas sobre un asunto que ha protagonizado numerosos titulares en los últimos meses. Su mensaje pretendía transmitir tranquilidad y evidenciar que el proceso de regularización ya está en marcha.

Durante su encuentro con los medios, la actriz quiso poner el foco principalmente en Cabeza alta, una ficción que aborda uno de los problemas más preocupantes de la actualidad: los peligros del mal uso de las redes sociales, la difusión de contenido íntimo y el impacto de la inteligencia artificial. Paz Vega interpreta a una agente de policía con un perfil muy particular y reconoció sentirse especialmente implicada con la temática de la serie por su condición de madre. Según explicó, cualquier persona puede convertirse en víctima de la viralización de imágenes o vídeos privados, por lo que considera imprescindible abrir un debate social sobre los riesgos que entraña el desarrollo tecnológico.

La sevillana fue especialmente contundente al hablar de la inteligencia artificial, una herramienta cuyo avance le genera una enorme preocupación. A su juicio, el progreso tecnológico está avanzando mucho más rápido que la legislación y eso puede provocar consecuencias imprevisibles en muy poco tiempo. Paz Vega defendió la necesidad de que las leyes evolucionen al mismo ritmo que las nuevas tecnologías para evitar situaciones difíciles de controlar en el futuro. Además, reconoció que teme el impacto que la IA puede tener sobre numerosas profesiones, incluida la interpretación, y advirtió de que, si no se establecen límites adecuados, la sociedad podría enfrentarse a escenarios cada vez más complejos.

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La actriz también aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre otra polémica reciente relacionada con las redes sociales. Preguntada por las ofensivas declaraciones de un creador de contenido sobre Ester Expósito, a quien comparó con otras mujeres haciendo referencia a su físico y a su pensamiento crítico, Paz Vega no ocultó su indignación. Calificó esos comentarios de absurdos y lamentó que existan personas que utilicen las plataformas digitales para difundir mensajes machistas o denigrantes. Con ironía, aseguró que este tipo de afirmaciones solo evidencian «las pocas neuronas» de quienes las realizan, mostrando así su apoyo a la protagonista de Élite y rechazando cualquier discurso que fomente la cosificación de las mujeres.

A pesar de las preguntas sobre su situación con Hacienda, Paz Vega quiso transmitir que atraviesa un momento especialmente ilusionante desde el punto de vista profesional. Actualmente, compagina varios proyectos audiovisuales al mismo tiempo y reconoció que el ritmo de trabajo es tan intenso que, en ocasiones, el cuerpo le obliga a hacer una pausa. De hecho, explicó que el mensaje que compartió hace unos días en redes sociales, en el que confesaba necesitar un respiro, respondía únicamente al agotamiento físico acumulado tras encadenar varios rodajes. «Si no hubiese parado ese día, posiblemente hoy no estaría aquí», comentó con naturalidad, dejando claro que simplemente necesitaba descansar para continuar afrontando todos sus compromisos.

Nada más finalizar el rodaje de Cabeza alta, la actriz se incorporará a una nueva película, Ana no, un proyecto que afronta con enorme ilusión y que considera una nueva etapa dentro de su carrera. Ese horizonte profesional lleno de trabajo es precisamente el que, según confesó, le devuelve la energía y el entusiasmo con los que llegó desde Sevilla a Madrid para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Asegura que vuelve a sentirse igual de motivada que entonces y que encara el futuro con una mirada optimista.

En el plano personal, Paz Vega evitó profundizar en su separación de Orson Salazar, aunque dejó entrever que se encuentra en un momento de reconstrucción. Tras meses de especulaciones sobre las causas de la ruptura y sobre el papel que habría desempeñado la gestión de su patrimonio familiar, la intérprete prefirió no alimentar la polémica y se limitó a asegurar que está «muy bien». Confía plenamente en el equipo que actualmente la asesora tanto a nivel financiero como profesional y se mostró convencida de que los problemas con Hacienda quedarán resueltos en un futuro próximo.