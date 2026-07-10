Paz Vega lanza un contundente comunicado sobre su situación tributaria: «He estado centrada en buscar soluciones»

Hace tan solo unas semanas salía a la luz la nueva lista de morosos de la Agencia Tributaria, en la que figuran varios rostros conocidos de nuestro país. Entre ellos, el de Paz Vega, cuya deuda con Hacienda supera los 1,8 millones de euros. Una información que, sumada a su reciente divorcio de Orson Salazar tras más de dos décadas de matrimonio y a las informaciones que apuntan a que atraviesa una delicada situación económica, ha vuelto a situar a la actriz en el centro del huracán mediático.

Hasta ahora, Paz había sido fiel a su discreción y había preferido guardar silencio y mantenerse al margen. Sin embargo, ante la creciente repercusión y las especulaciones surgidas al respecto, la intérprete ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho a través de un contundente comunicado en el que ha aclarado cuál es su verdadera situación y ha respondido a las informaciones que se han publicado sobre la deuda citada.

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«Desde que cuento con un nuevo equipo de asesoramiento profesional, me alegra poder comunicar que, en estos últimos meses, he estado plenamente centrada en buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la Hacienda Pública», comenzaba a explicar, añadiendo que recientemente «habían conseguido reducir, de forma significativa, la deuda pendiente». «Asimismo, continúo trabajando, junto con mis nuevos asesores, para completar este proceso y cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible», sentenciaba.

Lejos de no admitir su deuda, Paz ha querido destacar que en todo momento ha asumido esta situación «con responsabilidad y con la firme voluntad de encontrar una solución». De hecho, hacía hincapié en que su prioridad en los próximos meses será única y exclusivamente «dejar regularizada su situación y seguir colaborando para que este proceso concluya de la mejor manera posible».

Antes de terminar el escrito, la actriz se ha mostrado muy agradecida por las muestras de cariño que no ha dejado de recibir, a pesar de la encrucijada en la que se encuentra. «Agradezco profundamente el apoyo, el cariño y la confianza que he recibido durante este tiempo. También quiero dar las gracias a quienes han respetado la discreción necesaria mientras se desarrollaba este proceso. Muchas gracias», concluía.

Cabe destacar que este comunicado se ha publicado tan solo unas horas después de que protagonizara un plantón que no ha tardado en dar la vuelta a la red. Según lo publicado, estaba previsto que la actriz asistiera a los Premios Elle Gourmet, donde iba a ser reconocida con un galardón. Sin embargo, tal y como adelantaba Y ahora Sonsoles, decidió no acudir sin avisar previamente a la organización del evento.