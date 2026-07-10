Friedrich Nietzsche: «La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar»
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Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, una pequeña localidad alemana. Fue un pensador excepcional que, con apenas 24 años, obtuvo una cátedra universitaria. Su obra cuestionó los pilares de la moral tradicional, proclamó la célebre «muerte de Dios» como símbolo del fin de los absolutos y defendió una afirmación apasionada de la vida, incluso con todas sus contradicciones.
Su existencia estuvo marcada por la enfermedad, la soledad y la incomprensión, pero nunca dejó de transformar el pensamiento en una forma de resistencia. Entre sus reflexiones más inspiradoras sobresale una idea que resume su actitud vital: para él, un día sin bailar era un día perdido. Del mismo modo, un día sin una sonrisa quizá sea un día en el que hemos olvidado que el humor también puede ser una forma de inteligencia.
La reflexión de Friedrich Nietzsche sobre la inteligencia
«La potencia intelectual de una persona se mide por la cantidad de humor que es capaz de emplear». Aunque esta frase se atribuye con frecuencia a Friedrich Nietzsche, no aparece de forma literal en sus obras. Sin embargo, resume con bastante fidelidad una idea muy presente en su filosofía: el humor como expresión de fortaleza y lucidez.
En «Más allá del bien y del mal», Nietzsche escribió: «Suponiendo que los dioses también filosofen, cosa que muchas conclusiones me obligan a creer, no dudo de que también saben reír de una manera nueva y sobrehumana». Con estas palabras, el filósofo sugiere que la risa no es un gesto superficial, sino una respuesta profundamente humana ante el sufrimiento. Reír constituye una forma de aliviar el peso de la existencia y de enfrentarse con valentía a aquello que no podemos cambiar.
Quien es capaz de reírse de sí mismo demuestra haber desarrollado una saludable distancia respecto a sus preocupaciones. El humor no elimina los problemas, pero impide que estos ocupen todo el espacio de nuestra conciencia. También supone una forma de aceptar la realidad tal como llega, sin dejar que cada dificultad se convierta en una tragedia.
Por el contrario, vivir instalado en una seriedad permanente suele reflejar una mente rígida. Quienes jamás permiten una sonrisa (especialmente sobre sus propios errores) acostumbran a proteger una imagen demasiado frágil de sí mismos. El humor exige flexibilidad, perspectiva y una dosis nada despreciable de humildad.
Las mejores frases
- «La vida es demasiado breve como para aburrirnos»
- «El amor no es ciego, sólo está cegado por la pasión que lleva dentro»
- «Cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él»
- «La mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí mismas»
- «La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre»
- «Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal»
- «Tenemos arte para no morir de la verdad»
- «La independencia no es un derecho, es un privilegio que corresponde a una minoría»
- «El camino a todo lo grandioso pasa por guardar silencio»
- «La boca puede mentir, pero la mueca del momento revela la verdad»
- «El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación»
- «La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño»
- «No existen fenómenos morales, sino solamente una explicación moral de los fenómenos»
- «Las convicciones son más peligrosos enemigos de la verdad que las mentiras»
- «La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura»
- «A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se destruyan»
- «Cuanto más abstracta es la verdad que quieres enseñar, más debes seducir los sentidos para atraerla»
- «La pasión por la verdad es la forma más peligrosa de fanatismo»
- «Todo lo que es absoluto forma parte de la patología»
- «No miente tan sólo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe»
- «¿No es la vida cien veces demasiado breve para aburrirnos?»
- «El camino del infierno está asfaltado de buenas intenciones»
- «El hombre que no quiere pertenecer a la masa, no necesita ser más noble que los demás, sino simplemente actuar con mayor independencia»
- «Quien con monstruos lucha, que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti»
- «Dios está muerto, parece que lo asesinaron los hombres»
- «La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido»
- «Buscar la felicidad en la fe es no querer buscar la verdad»
- «El remordimiento es como un perro mordiendo una piedra: una estupidez»
- «La intelectualidad se mide no por la inteligencia, sino por las dosis de humor que es capaz de utilizar»
- «Es la perseverancia la que hace grandes a los hombres, no la fuerza»