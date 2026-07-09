Vicente Calduch, farmacéutico, sobre la típica crema Nivea del bote azul: «No debe usarse como reparadora para quemaduras solares, sí una hidratante tras la exposición solar»

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La crema Nivea que viene en su tradicional lata azul ha estado en casa de prácticamente todo el mundo en algún momento. Da igual la edad o la generación, porque es de esos productos que pasan de madres a hijas casi sin darse cuenta. Muchos hemos crecido y siempre la hemos visto en el baño, o la hemos llevado en el neceser de viaje y, cuando llega el verano, vuelve a aparecer como un básico que nunca falla aunque últimamente parece que muchas personas recurren a ella para aplicarla como si fuera crema para después de tomar el sol, algo de lo que ha querido advertir un farmacéutico.

Cierto es que durante años, esta crema se ha usado para todo, para hidratar la piel, para las manos secas, para los pies, las zonas irritadas y como decimos, como si fuera leche corporal tras el sol, e incluso como crema solar. Sin embargo, los expertos llevan tiempo matizando esa idea. Vicente Calduch, farmacéutico y CEO de Laboratorios Calduch, lo resume de forma bastante clara: «La crema Nivea del bote azul no debe considerarse un tratamiento reparador específico para las quemaduras solares». Es decir, puede tener su función, pero no es la que muchas personas creen.

Qué dice el farmacéutico sobre la crema Nivea

La confusión no surge porque sí. La crema azul es muy hidratante, eso es evidente, y esa sensación de alivio que deja en la piel después de aplicarla puede llevar a pensar que también está «reparando» lo que ha hecho el sol. Pero no es exactamente así.

Tal y como explica Calduch, su fórmula está pensada para mantener la hidratación de la piel, no para tratar una lesión. «La composición de la crema Nivea Creme incluye una combinación de agentes emolientes, humectantes y oclusivos que contribuyen al mantenimiento de la hidratación cutánea tras la exposición solar», señala.

Dicho de otra forma más sencilla, esta crema ayuda a que la piel no se reseque tanto después de haber estado al sol. Ingredientes como la glicerina favorecen que la piel retenga agua y otros componentes más grasos ayudan a crear una especie de barrera que evita que esa hidratación se pierda rápidamente. Eso explica por qué muchas personas sienten la piel más suave o más cómoda después de aplicarla. Funciona, sí, pero sólo porque es una crema hidratante bastante potente.

El problema viene cuando se da un paso más y se piensa que también sirve para tratar una quemadura. Ahí es donde el farmacéutico es claro. «No contiene ingredientes específicamente diseñados para tratar el eritema solar o el daño inducido por la radiación ultravioleta», advierte.

Por qué no es una crema para las quemaduras solares

Cuando la piel se quema por el sol, lo que ocurre va más allá de la simple sequedad. Hay inflamación, enrojecimiento y, en algunos casos, incluso dolor o descamación. Es una reacción del organismo ante un exceso de radiación. En esos casos, lo que se busca no es sólo hidratar, sino calmar la piel y ayudar a que se recupere. Por eso existen productos específicos, como los aftersun o determinadas cremas formuladas para ese tipo de situaciones, que incluyen ingredientes calmantes o regeneradores.

Aquí es donde la lata azul de Nivea se queda corta, ya que puede aliviar la sensación de tirantez, pero no actúa sobre el problema de fondo. Y esto es algo que sigue generando confusión, sobre todo porque durante años se ha utilizado como si fuera una solución para todo. Además, hay otro detalle que muchas veces se pasa por alto, y es que no sólo no sirve para tratar quemaduras, sino que tampoco protege del sol. Es decir, aplicarla antes de exponerse no evita el daño de la radiación.

Qué recomiendan los expertos para tomar el sol

En este punto, los especialistas coinciden bastante. Para proteger la piel durante la exposición solar hay que utilizar fotoprotectores, no cremas hidratantes. «Las cremas adecuadas para la exposición solar son aquellas que incorporan filtros solares capaces de absorber, reflejar o dispersar la radiación ultravioleta», explica Calduch. Estos productos están formulados específicamente para eso. Actúan frente a los rayos UVA y UVB y reducen el riesgo de quemaduras, además de ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

Aun así, no basta con tener un buen protector. También hay que usarlo bien, que es donde muchas personas fallan. Lo recomendable es aplicarlo antes de salir al sol y repetir la aplicación cada cierto tiempo, sobre todo después de bañarse o de sudar. Y aquí entra otra idea importante que cada vez repiten más los expertos: el protector solar no es sólo para la playa. También se recomienda en el día a día, incluso cuando está nublado, porque la radiación sigue estando ahí.

Al final, la crema Nivea del bote azul no tiene nada de malo. Sigue siendo útil y sigue funcionando bien como hidratante, que es para lo que está pensada. Pero conviene tener claro hasta dónde llega. Puede ayudar después del sol, sí, porque deja la piel más cómoda y menos seca. Pero no es un protector solar ni un tratamiento para las quemaduras. Y entender esa diferencia, aunque parezca básica, es lo que marca la forma de cuidar la piel en verano.