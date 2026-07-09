OKDIARIO en los hoteles para ‘falsos refugiados’ que paga el Gobierno: «En mi país no hay guerra»

Los hoteles pagados por el Gobierno para hospedar refugiados políticos y solicitantes de asilo, supuestamente procedentes de países en guerra, están repletos de hombres adultos originarios de países donde no hay conflictos bélicos. Ni mujeres ni niños, sólo hombres. OKDIARIO ha podido comprobar que uno de estos hoteles, ubicado en el polígono Villa de Vallecas, en Madrid, es la residencia de inmigrantes de países como Senegal, Gambia o Guinea Bissau. «En mi país no hay guerra», repiten muchos de los residentes de este hotel.

Algunos de estos hoteles para falsos refugiados están gestionados por Cruz Roja, pero otros lo están por sociedades mercantiles que se lucran con el dinero público a costa de la situación de estos inmigrantes.

El Hostal Welcome es uno de estos hoteles gestionados por la Cruz Roja. Uno de los trabajadores de este alojamiento ha explicado que los residentes en el hostal «son refugiados políticos» y que están «perseguidos». «Por eso se les refugia», ha asegurado este trabajador.

Cruz Roja gestiona este hotel y otro abierto hace menos tiempo a poca distancia. El Gobierno vende que los residentes de estos hoteles son «refugiados» por motivos «de peligro, porque huyen por política o por la guerra».

OKDIARIO ha hablado directamente con algunos de los inmigrantes que viven en este hostal. Todos aseguran que no son refugiados. «En Senegal no hay guerra, en Mali sí», dice uno de ellos. Otros, de Gambia, afirman lo mismo. «Hay paz en Gambia», dicen otros dos residentes procedentes de este país africano.

Los residentes del Hostal Welcome tienen móviles que les han sido facilitados en España, como ellos mismos aseguran. Y hacen todas sus comidas en un restaurante cercano al hotel. «Nos dan 50 euros al mes», indica otro también.

Los mismos inmigrantes han explicado su situación en España. «Antes estaba en Carabanchel, después viviré con mi familia o en la calle», ha dicho un senegalés a OKDIARIO. Por lo que explica, el Gobierno da alojamiento y comida durante unos meses a los inmigrantes, y después los deja libremente en la calle, sin recursos de ningún tipo.

3,3 millones al año

Este diario ya informó en su día de que el Hostal Welcome facturaba 3,3 millones de euros con los inmigrantes solicitantes de asilo que llegaban al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. «Se están haciendo de oro porque llevan desde el principio acogiendo a asilados», explicaban fuentes policiales consultadas por este periódico.

El efecto llamada entre inmigrantes de las políticas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha impulsado un negocio hotelero de Madrid, ya que Cruz Roja derivaba ahí a los inmigrantes a los que se les ha concedido el asilo. Ahora, sin embargo, el hotel acoge también a inmigrantes que no son refugiados de ningún tipo y originarios de países donde no hay conflictos bélicos.