Marlaska tiene al límite al 091 de Galicia: solo 10 policías para las llamadas de toda la región. Las dos salas (Vigo y La Coruña) que reciben todas las llamadas del teléfono de emergencias policial 091 en Galicia, están al borde del colapso. Solo doce policías se ocupan de atender el 091 en toda Galicia, pero las bajas por enfermedad hacen a menudo sean 10 agentes los que se ocupen del servicio que recibe una media de 15.000 llamadas mensuales, unas 500 peticiones de auxilio al día. La reestructuración de la asistencia telefónica llevada a cabo por el ministro Marlaska cerrando las salas del 091 de Lugo y Orense para centralizarlas desde La Coruña y Vigo, se ha traducido en falta de personal, retrasos en la recepción de llamadas y disminución de la calidad del servicio.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que solo 6 agentes, como máximo por turno, se ocupan de atender las llamadas al 091 de tres provincias desde la Sala Operativa del 091 (CIMACC) en La Coruña, siendo detraídos de otros cometidos puesto que los operadores de ese cometido no cuentan con un Catálogo propio y no son considerados especialidad, reduciéndose desde la centralización hace ya dos años, de 16 funcionarios a 7 los que gestionan el total de 9 ciudades que cuentan con comisaría de PN en las 3 provincias, perdiendo esa cercanía con el ciudadano y colapsando la sala de A Coruña. Desde La Coruña, asegura el SUP, difícilmente se puede coordinar una intervención de varios patrullas en Orense en un servicio que exige precisión y conocimiento total de las calles y el medio urbano en el que se producen las emergencias.

En Vigo se da la misma situación de falta de personal, con sólo seis agentes más un oficial de policía por turno. Los seis encargados de atender esas llamadas, normalmente cinco debido a las bajas médicas u otros imponderables, reciben cientos de llamadas durante su jornada.

Desde el SUP de La Coruña insisten en la necesidad la actualización integral del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional, de forma que permita dimensionar correctamente las plantillas policiales en la comunidad. Una reforma que, según ellos no se ha acometido esta legislatura por la pasividad y el abandono de Galicia por parte del Ministerio del Interior de Marlaska. La consecuencia es que se pone en peligro la seguridad física de los ciudadanos y de los agentes.

Además, detraer agentes de otros cometidos para reforzar la mermada plantilla del 091, afecta al trabajo de otras unidades que operan a pie de calle. Como ejemplo, el SUP, se refiere a las últimas agresiones a policías nacionales en La Coruña o la falta de efectivos para enfrentar otras situaciones delictivas. «Durante una intervención por tráfico de drogas en el Parque Margarita, las dotaciones en servicio, insuficientes para garantizar una intervención policial con garantías, decomisaron efectos para el tráfico de drogas, pero por la falta de policías no pudieron interceptar a algunos jóvenes que se dieron a la fuga.

Los policías también denuncian la falta de previsión ya que los 23 policías que recibirá Coruña procedentes del Concurso General de Méritos, no dan para cubrir las necesidades del servicio a los ciudadanos. El SUP reclama que Marlaska actualice urgentemente el Catálogo de Puestos de Trabajo de los policías en Galicia para reforzar las dos salas del 091 en esa comunidad, pero también para reducir los riesgos a los que se enfrentan los agentes y garantizar una atención rápida a los ciudadanos. Mientras no se produzca este refuerzo, proponen que se recurra a «reclutar» más policías con la asignación de servicios extraordinarios en las franjas horarias más críticas.