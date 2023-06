El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue maniobrando para no tener que readmitir al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, purgado en 2020 por no colaborar con el Gobierno en la causa judicial contra el 8M. El Ministerio tenía dos meses para restablecerle en el puesto desde el momento en que recibió la carta de la Audiencia Nacional con el fallo del Supremo a favor de De los Cobos. Pero, misteriosamente, esa carta certificada nunca llegó al departamento de correos de Interior. El coronel solicita a la Audiencia Nacional que investigue cómo pudo desaparecer esa carta, y en todo caso, que ejecute la sentencia de forma inmediata.

En el entorno del coronel De los Cobos no se pueden explicar cómo una carta certificada, enviada por el Juzgado Central de la Audiencia Nacional, pudo extraviarse y no dejar rastro alguno. Esa carta, enviada el 11 de mayo, suponía activar la cuenta atrás de dos meses que tenía Interior para restituir al coronel en su puesto sin entrar en flagrante desacato. Eso, según desveló OKDIARIO, dejaba al ministro Marlaska ante una situación incómoda: el plazo vencía justo en campaña electoral, por lo que la figura de De los Cobos irrumpiría en la escena pública a pocos días del 23J.

Sin embargo, tras la publicación de esa información, Interior puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que no había recibido ninguna carta. No había acuse de recibo ni forma de demostrar cuál fue el destino de esa misiva, que marcaba el futuro profesional inmediato del coronel De los Cobos. Y ante ese caos burocrático, la autoridad judicial decidió remitir la diligencia a través de Lexnet, el portal de comunicación telemática de la administración de Justicia. Fue el 5 de junio, una fecha que permitía a Marlaska estirar el plazo hasta el 5 de agosto y sacarlo del foco de la campaña. Por ello, en el entorno de De los Cobos creen que no ha sido una situación accidental, sino que puede haber una maniobra de Interior encaminada a que esa carta haya desaparecido del mapa.

Por ello, la defensa de De los Cobos ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue qué pasó con esa carta certificada, que sólo puede entregarse a su receptor tras firmar un recibí. Fuentes judiciales admiten que es probable que esa investigación se lleve a cabo y se requiera más información a Interior sobre lo ocurrido con esa comunicación, dado lo extraño de esa desaparición.

Aún así, en el entorno de De los Cobos entienden que la segunda de las comunicaciones emitidas por la Audiencia Nacional no debería ser la que marca los plazos, sino la carta certificada enviada el 11 de mayo. Entienden que, en base a ley de Enjuiciamiento Civil, puede acreditarse la correcta remisión de esa comunicación por parte del juzgado, aunque no conste su recepción por parte de Interior. Y aún más cuando la parte perjudicada lleva ya 3 años esperando esta sentencia, que puede marcar su futuro en la Guardia Civil.

Escrito

De los Cobos ha reclamado a Interior, a través de una carta, que «se acuerde a la mayor brevedad llevar a punto y debido efecto lo ordenado por sentencia firme, evitando así que se produzca una mayor lesión en el derecho de este coronel, disponiéndose lo oportuno para ser restituido en su puesto y funciones sin mayor dilación».

Según recuerda De los Cobos, han pasado «más de 80 días» desde que el Supremo falló a su favor, más allá de esos dos meses de plazo que establece la ley para ejecutar la sentencia de forma voluntaria. Habla, textualmente, de una «inexplicable dilación», y del «agravio» que supone para el coronel «permanecer por más tiempo en una situación derivada de un acto nulo y basado en una motivación ilegal».

Entiende De los Cobos que en esta forma de proceder por parte de Grande-Marlaska «pudiera existir una finalidad política en tan insólita dilación por su funcionalidad para posponer la orden de incorporación hasta después de las elecciones generales».