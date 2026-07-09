La otra imagen del debut de Sofía: el improvisado «baile» de los Reyes Felipe y Letizia que rompió el protocolo

El protocolo quedó en un segundo plano cuando empezó la música. Apenas unos minutos después de que la infanta Sofía pronunciara su primer discurso institucional, la Familia Real sorprendió a todos con una escena tan inesperada como espontánea. Felipe VI, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la propia Sofía terminaron siguiendo el ritmo de un coro entre palmas, sonrisas y pequeños pasos de baile que ya circulan por TikTok, Instagram y X, convirtiéndose en uno de los vídeos más comentados del día.

La escena tuvo lugar en los jardines del Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, en Zaragoza, una vez finalizado el acto de entrega de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja. Lo que hasta ese momento había estado marcado por la solemnidad institucional dio paso a un ambiente mucho más relajado, en el que la música consiguió romper, por unos minutos, la rigidez habitual que acompaña a este tipo de compromisos oficiales.

Las imágenes muestran a los cuatro miembros de la Familia Real disfrutando de la actuación del Coro Ixena. Sin perder en ningún momento la compostura propia del acto, Felipe VI y la Reina Letizia comenzaron a seguir el compás con las palmas, mientras Leonor y Sofía intercambiaban sonrisas y se sumaban al ritmo con pequeños movimientos que no han pasado desapercibidos para los asistentes ni para los usuarios de las redes sociales. Un gesto sencillo, pero suficiente para ofrecer una imagen de cercanía poco habitual y que muchos ya califican como uno de los momentos más espontáneos protagonizados por la Corona en los últimos tiempos.

El vídeo, compartido inicialmente por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no tardó en multiplicar las reproducciones y los comentarios. Muchos usuarios destacaron la naturalidad de los Reyes y de sus hijas, celebrando una escena que muestra una faceta mucho más distendida de la institución. «Qué cercanos», «Qué naturales» o «Da gusto verles así» son algunos de los mensajes que más se repiten entre quienes han visto las imágenes. Sin embargo, el verdadero motivo de la jornada era otro. El acto suponía un antes y un después para la infanta Sofía, que a sus 19 años ha dado el paso más importante de su trayectoria institucional con su primera intervención pública. Aunque ya había presidido anteriormente dos actos en solitario, nunca había pronunciado un discurso, por lo que esta cita estaba marcada en rojo dentro de su agenda oficial.

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Además, el debut de la hija menor de los Reyes estuvo arropado por una presencia inesperada. Aunque inicialmente el acto figuraba como un compromiso protagonizado únicamente por la infanta, finalmente Felipe VI, la Reina Letizia y la princesa Leonor decidieron acompañarla, repitiendo de alguna manera la imagen que ya se vivió en 2019 cuando la heredera pronunció sus primeras palabras en los premios Princesa de Asturias.

Durante su intervención, Sofía quiso centrar el foco en la importancia de la educación y en el papel que desempeñan los docentes en la sociedad. Para ello recurrió a un recuerdo de su infancia, cuando una película sobre una niña afgana que luchaba por poder estudiar le hizo comprender el valor que tiene acceder al conocimiento. A partir de esa experiencia personal, construyó un discurso en el que reivindicó el trabajo de los profesores y puso sobre la mesa algunos de los principales retos que afronta actualmente el sistema educativo. La infanta también sorprendió al mencionar cuestiones como el acoso escolar, la pérdida de autoridad en las aulas, el abandono escolar, la inclusión educativa o el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en la enseñanza. «Estamos aquí hoy porque nos importa la educación», afirmó durante una intervención que fue seguida con atención por los asistentes y que recibió una larga ovación al finalizar.