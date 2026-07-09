Primeras palabras de Patricia Cerezo, en la cuenta atrás para su boda con Kiko Gámez: «Estoy insoportable»

Hace un año, Patricia Cerezo confesaba a OKDIARIO que le gustaría casarse con Kiko Gámez y, 365 días después, su sueño se ha hecho realidad. Este viernes, 10 de julio, se dará el «sí, quiero» con él. Y lo hará en una ceremonia que se espera que sea bonita y emocionante a partes iguales. Por ahora, son pocos los detalles que han trascendido, pero ha sido la propia periodista la que ha confesado a los micrófonos de Europa Press que está muy nerviosa.

«Estoy con un pie en capilla, como se dice. Es que no me salen ni las palabras. Estoy atacada», comenzaba a decir en las inmediaciones de Mediaset. Añadía que, aunque ella misma intentaba autoconvencerse de que estaba tranquila, realmente sabía que no era así. De hecho, reconocía que «estaba insoportable». No obstante, al mismo tiempo, señalaba que estaba todo bajo control y que eso le calmaba bastante. «Está todo organizado y como tiene que estar, porque han sido muchos meses de preparación. Pero los nervios de última hora, pues, afloran. Y es que me he levantado esta mañana y he dicho: ‘Madre mía, esto es el viernes’. Y aunque intento ser fría, que salgo de trabajar ahora y me dejo un ratito por las tardes para retamar los flecos, los nervios, desde luego, pues, están ahí», explicaba.

En el otro lado de la balanza se encuentra Kike, quien en esta cuenta atrás, Patricia ha desvelado que está mucho más tranquilo que ella. «Me manda mensajes todo el rato para que me relaje y que disfrute», contaba.

En cuanto al vestido de novia que ha escogido para su gran día, Cerezo ha preferido no compartir detalles al respecto, ya que ha reconocido que a día de hoy, aún no lo ha visto nadie. «He ido a las pruebas y todo sola. Y no porque quiera sorprender. Bueno, espero que por lo menos guste. Pero he sido muy fiel a mi forma de ser y a lo que yo quiero transmitir. Y sobre todo, no ir disfrazada. Esa es la idea. Es una celebración y el vestido de la novia tiene protagonismo, pero yo creo que tiene aún más el amor. Porque realmente se trata de celebrar el amor», decía visiblemente emocionada.

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Sobre el papel que desempeñarán sus hijas (nacidas fruto de su matrimonio con Ramón García), Patricia ha señalado que no quiere hacer spoiler de nada relacionado con la dinámica que seguirá la ceremonia. Además, hacía hincapié en que hasta ahora siempre ha preservado la intimidad de ambas y que así seguirá siendo. «Presumo mucho de ellas, pero hablo poco», sentenciaba.

Lo que sí que ha querido revelar es que tanto ella como Kike tendrán el enorme privilegio de contar con sus familiares y amigos más cercanos en este día tan especial que, sin duda, marcará su relación para siempre. «Queremos rodearnos de toda la gente que ha sido especial en nuestra historia y que ese día han sido todos testigos», concluía.