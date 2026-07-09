Las Cabañuelas de Jorge Rey alertan de una nueva ola de calor extremo: hasta 44ºC en estas comunidades

Hasta 44ºC en estas comunidades, las Cabañuelas lanzan una importante alerta, Jorge Rey no tiene dudas de lo que llega, una nueva ola de calor extremo que puede cambiarlo todo. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden cambiar por completo lo que esperaríamos. El tiempo puede darnos más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado ver llegar estas cifras en un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que cada detalle cuenta.

Estos 44ºC que hace unos años eran algo totalmente impensable se han convertido en una rutina que sigue unos procesos. Lo que parecía imposible, se ha hecho de lo más habitual en unos días en los que realmente tocará saber qué puede pasar con unas temperaturas que no dejan de subir. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. Jorge Rey no duda en lanzar esta poderosa alerta que pone los pelos de punta.

Una nueva ola de calor extremo llega ante la advertencia de las Cabañuelas de Jorge Rey

Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que vamos a poder ver en breve, estaremos pendientes de unas temperaturas que van en aumento. El joven que, en su día, no dudó en advertir a la población de lo que venía nos lanza una poderosa advertencia.

Este experto lleva tiempo diciendo lo que puede pasar con un verano que parecerá que nos lanza directamente a por unas condiciones que no son nada buenas. El tiempo nos dará alguna que otra sorpresa, con unas temperaturas que escapan de toda lógica.

Lo que hace unos años era un elemento puntual, se ha convertido en algo recurrente, en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Parecería imposible llegar a los 40ºC y ahora será algo recurrente en estos días en los que realmente cada elemento cuenta.

Estos expertos no dudan en advertir lo que puede pasar en breve con un cambio de tendencia que, puede dejarnos con unas cifras sorprendentes en algunas provincias. El tiempo se convierte en un problema para unos puntos del país que se convertirán en auténticos hornos.

Hasta 44ºC en estas comunidades

Jorge Rey lleva tiempo advirtiendo de lo que puede pasar en breve, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Es momento de conocer lo que nos espera con unas cabañuelas que ya llevan tiempo advirtiéndonos de lo que nos estará esperando.

Este verano tal y como nos dijo este joven, parece que no será como los demás, sino que tendremos que enfrentarnos a un aumento de las temperaturas que podría ser histórico. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que todo puede ser posible.

La AEMET coincide con este vídeo viral de Jorge Rey y nos indica que: «Este día será el último de la ola de calor, aunque las temperaturas seguirán siendo altas o muy altas en muchas zonas del tercio este en los días posteriores. Una masa de aire frío en altura dejará cierta inestabilidad en zonas del interior y del cuadrante noreste peninsular. Se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en estas zonas y la formación de chubascos y tormentas localmente fuertes, con posibles rachas y chubascos muy fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos, alto Ebro, noroeste de Castilla y León, y en Navarra, donde no se descarta puntualmente granizo grande. En el resto de la Península y en Baleares, se espera un predominio de la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico donde habrá nubes bajas. En Canarias, se esperan cielos nubosos en la vertiente norte de las islas y poco nubosos en la vertiente sur. Brumas matinales en Galicia y en el Cantábrico. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante suroeste y la mitad sur de Galicia, subirán en el Cantábrico oriental y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Las mínimas bajarán en Andalucía occidental y apenas variarán o subirán en el resto. En Canarias, las temperaturas bajarán, puntualmente de forma notable, y en Baleares, aumentarán. Se podrán superar los 36-39 grados en la mayor parte del territorio peninsular y sur de Gran Canaria, salvo en zonas altas, el área cantábrica y el litoral de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en Baleares, podrán superarse los 39-42 grados. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir y en la vertiente sur de las islas Canarias orientales».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas, con máximas superiores a los 37-40 grados en muchas zonas de la Península y los archipiélagos, y a los 40-42 en los valles del Ebro, Tajo, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en el interior de Baleares. Posibles tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el alto Ebro, Sistema Ibérico, Pirineos, noroeste de Castilla y León, y en Navarra, donde no se descarta puntualmente granizo grande. Se prevé un predominio de viento flojo de componente sur en la Península. El viento en los litorales del Mediterráneo seguirá el régimen de brisas».