Se prevé un día caluroso en toda la provincia de Zaragoza, donde el cielo se mantendrá poco nuboso, aunque por la tarde se desarrollarán nubes en el sistema Ibérico y el norte de Cinco Villas, que podrían traer chubascos y tormentas. Las temperaturas se mantendrán elevadas, sobrepasando los 39-40 grados en muchos lugares, con la posibilidad de alcanzar los 41-42 grados en el valle del Ebro. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nuboso con posibles chaparrones

El cielo zaragozano se despereza lentamente esta mañana, regalándonos un lienzo de nubes que podría dejar escapar algunos chaparrones ocasionales en la tarde. El viento viajará predominantemente del sureste a una velocidad suave, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos. A medida que el sol suba en el horizonte a las 6:37, la temperatura comenzará en un fresquito 24 grados, pero pronto nos acercaremos a los 42 en horas centrales, haciendo que la sensación térmica se sienta similar.

Ya por la tarde, el viento puede aumentar su presencia, así que conviene tenerlo en cuenta si planeamos actividades al aire libre. La humedad irá en aumento y aunque el ambiente no será agobiante, se sentirá algo cargado. A medida que el sol se despida a las 21:39, la temperatura descenderá suavemente, pero aún persistirá el riesgo de chubascos, aportando un aire de frescura ante la calidez del día.

Calatayud: lluvias intensas y viento fuerte

En Calatayud, el aire matutino ya insinúa que la jornada estará marcada por la inestabilidad. Las nubes espesas y la amenaza de lluvia acompañan un amanecer tranquilo, aunque pronto se transformarán en un aguacero inminente que irá tomando protagonismo con el paso de las horas. Por la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, mientras que la temperatura rondará los 20 grados antes de que, al caer la tarde, la lluvia se haga sentir con fuerza, elevando la probabilidad de precipitaciones hasta un 100%.

El contraste es notable: la tranquilidad matutina dará paso a un viento fuerte en la tarde, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h y una sensación térmica que se disparará hasta los 39 grados. A medida que avance la jornada, la humedad también aumentará, alcanzando niveles del 65%. Para quienes salgan, es recomendable llevar paraguas y estar preparados para un descenso térmico notable.

Tarazona: ambiente húmedo y lluvias a la tarde

El tiempo se presenta muy húmedo para esta jornada, con un comienzo de día tranquilo y algo nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 39 grados y aunque el viento soplará a una velocidad moderada, se anticipan lluvias intensas por la tarde-noche, así que es recomendable estar preparados.

Para aprovechar la mañana, el ambiente resulta ideal para un paseo por la ciudad o para realizar actividades cotidianas al aire libre antes de que la lluvia haga acto de presencia. Disfrutar de una buena conversación en una terraza podría ser un plan agradable antes del cambio de tiempo.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET