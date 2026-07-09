Hoy, 9 de julio de 2026, la provincia se verá envuelta en un manto de nubes y probables chubascos tormentosos, especialmente en la mitad sur, donde se esperan temperaturas que alcanzarán los 36 grados. Con viento variable en las horas centrales y posibles brumas en el norte, aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se irá despejando suavemente a medida que avanza la jornada, como un artista que desvela su obra maestra. Con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 31 grados, la mañana se presenta acogedora, ideal para disfrutar del sol que saldrá a las 6:40 y vestirá la ciudad de luz hasta las 21:52. El viento del noreste, suave con una velocidad de 5 km/h, dará un aliento fresco, aunque el ambiente se sentirá algo cargado debido a la humedad, que alcanzará su pico del 100%.

A primera hora no se prevén lluvias, lo que permitirá que la jornada transcurra sin sobresaltos. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura máxima se acercará a los 33 grados, provocando una sensación un tanto más intensa. Ya entrado el anochecer, con el cielo aún límpido, podremos disfrutar de una velada cálida, perfecta para pasear. En resumen, este día en Bilbao nos invita a salir y disfrutar de cada rayo de sol.

Cielo nublado con posibilidades de lluvia en Baracaldo

El cielo de Baracaldo se presenta cargado de nubes grisáceas, primero suaves pero que, con el paso de la mañana, prometen convertirse en un manto de lluvia. Los primeros rayos de sol apenas logran atravesar el velo de la inestabilidad. Con una mínima de 19°C, la temperatura irá en ascenso hasta los 29°C por la tarde, pero no olvidemos que la humedad puede hacer que se sienta más caluroso y agobiante.

A medida que avanzamos hacia el mediodía, la mañana se mantendrá tranquila aunque ya se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h. Sin embargo, la tarde traerá consigo un descenso térmico significativo y un cambio en las condiciones: el ambiente se tornará más fresco, dejando atrás una sensación térmica de hasta 30°C. Un consejo práctico: no olvides llevar el paraguas, ya que las probabilidades de lluvia son altas y pueden sorprender a cualquiera.

Guecho: ambiente cálido y despejado hoy

Este hermoso día en Guecho amanece con un cielo mayoritariamente despejado y suaves temperaturas que oscilan entre 19 y 27 grados. La sensación térmica podrá alcanzar los 27 grados, lo que nos promete un ambiente cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad, que se mantendrá en torno al 70%, hará que el ambiente sea un poco pesado, pero sin esperar lluvias este día.

A medida que avance la jornada, el viento soplará desde la dirección norte a una media de 10 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 8 km/h. Por la tarde, el cielo permanecerá despejado y la temperatura se mantendrá agradable. Con la salida del sol a las 06:40 y su puesta a las 21:53, disfrutaremos de más de 15 horas de luz. Sin lugar a dudas, una jornada perfecta para salir y disfrutar de todo lo que Guecho tiene para ofrecer.

Santurce: cielo despejado y viento suave

La mañana se presentará con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar del aire fresco, mientras que la tarde será ligeramente nublada pero sin grandes cambios. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 19 y un máximo de 28 grados, con un viento suave que aportará comodidad a la jornada.

Este tiempo es perfecto para salir a pasear por las calles o disfrutar de alguna actividad al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo y agradables condiciones permitirán disfrutar de un día placentero.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

Esta jornada en Basauri amanece con cielos despejados y un ambiente agradable, donde la temperatura mínima ronda los 18 grados, creando una sensación de frescura ideal para comenzar el día. El viento sopla del noreste a una suave velocidad de 10 km/h, lo que contribuye a un clima confortable.

A medida que avanza la jornada, se espera que el tiempo se mantenga soleado, alcanzando una temperatura máxima de 32 grados por la tarde. Con este calor, es recomendable llevar ropa ligera y protegerse del sol. ¡Un excelente día para disfrutar al aire libre!