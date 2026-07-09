La psicología dice que las personas que mienten mucho siempre utilizan estas 10 frases en conversaciones diarias

Los expertos en psicología llevan años estudiando las conductas de las personas que recurren a la mentira de forma habitual durante su día a día. Muchos estudios han puesto el foco en las frases a las que suelen recurrir estos mitómanos o mentirosos compulsivos que suelen hacer de la mentira un arte. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las frases que pronuncian en conversaciones diarias las personas que acuden a la mentira con asiduidad.

«Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente». Así es como define la Real Academia Española la palabra mentira y es algo en lo que los mejores psicólogos del mundo han centrado sus estudios a lo largo de la historia. La tendencia a la mentira deriva en lo que se conoce como mitomanía, que son las personas que acuden a la mentira de forma diaria y que se han convertido en mentirosos compulsivos. Y esto tiene muchos peligros.

La psicóloga y psicoterapeuta Rosario Linares escribió sobre ello en su día en la página web oficial de El Prado Psicólogos Madrid. Esta experta en la materia cita un estudio publicado por la Universidad de Massachusetts en el que se desveló que al menos un 60% de las personas mienten al menos una vez durante una conversación de diez minutos. Esto es lo que se denomina «mentiras esporádicas», a las que acuden miles de millones de personas en todo el mundo durante su día a día.

La psicología y las frases de los que mienten mucho

Esta autora también pone el foco en los mentirosos compulsivos, que «detrás de la costumbre de mentir compulsivamente no siempre se esconde el deseo de obtener algo o evitar un castigo; el mitómano suele mentir sin tener un motivo válido, por compulsión». Esta experta también deja claro que los mitómanos convierten la mentira en su forma de relacionarse con los demás.

Otros estudios también han puesto el foco en estos mentirosos compulsivos y las frases que suelen pronunciar mientras conversan con otras personas, y son las siguientes:

«Nunca haría eso»

Los expertos en psicología han dejado claro por activa y por pasiva que esta frase es señal de una mentira clara.

«Yo nunca dije eso»

Si una persona que recurre a la mentira dice «yo nunca dije eso», probablemente es que lo haya dicho.

«¿Quién podría inventar algo así?»

Esta es una frase utilizada por los mitómanos para desviar el foco que se ha puesto en la persona.

«¿Con qué derecho tienes a cuestionarme?»

Según los expertos en psicología, esta es una frase que utilizan asiduamente los mentirosos compulsivos para ponerse a la defensiva y ganarse a los demás.

«Me conoces»

Esto es un clásico de los mitómanos. Apelar a lo emocional para intentar que su mentira surta efecto en el receptor.

«No quiero discutir»

Esta es una frase muy popular utilizada por este tipo de personas que recurren a la mentira cuando

«¿Por qué iba a mentir?»

Esta es una frase estrella de los mitómanos que hacen de la mentira una forma de vida y son conscientes de ello.