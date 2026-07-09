¿Qué partido de cuartos de final del Mundial 2026 se juega hoy, jueves 9 de julio? Horario y dónde verlo en directo por TV

Llega un momento muy importante en el Mundial 2026, ya que estamos a punto de conocer al primer semifinalista del torneo. Francia y Marruecos se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa del Mundo y hay que recordar que el ganador de este encuentro será el rival del vencedor del cruce en el que se miden España y Bélgica.

Qué partidos de cuartos de final se juegan hoy, jueves 9 de julio, en el Mundial 2026

Francia – Marruecos

Hoy, jueves 9 de julio, comenzará una nueva ronda en el Mundial 2026 como son los cuartos de final. El primer choque de esta fase que se disputará será el Francia – Marruecos que se disputa en el Estadio de Boston. Los franceses se han colocado como los favoritos para ganar esta Copa del Mundo, pero los Leones del Atlas tienen mucho que decir y sueñan con dar la sorpresa después de haberse cargado a Holanda y también a Canadá, por lo que podrá ocurrir de todo en este choque tan emocionante que tenemos por delante.

Francia – Marruecos. Jueves 9 de julio a las 22:00 horas. Estadio de Boston.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

Como ha sido habitual durante todo el Mundial 2026, Dazn y RTVE son los dos medios de comunicación que han emitido en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se han disputado en el torneo. El ente público sólo podía tener un encuentro como máximo al día, mientras que el operador privado sí que ha podido ofrecer a sus clientes de manera íntegra todo el torneo que se ha estado disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

Atendiendo al único partido que se juega hoy, jueves 9 de julio, en este frenético Mundial 2026 tenemos que destacar que el Francia – Marruecos de los cuartos de final se va a poder ver por televisión en directo a través de Dazn y también gratis y en abierto por TV gracias a La1. Ambos medios ofrecen sus aplicaciones y su página web para todos aquellos que opten por ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Estadio de Boston.

Además, tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO, como hemos hecho durante todo el Mundial 2026, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en el torneo. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Marruecos de los cuartos de final de la Copa del Mundo y una vez acabe publicaremos la crónica y actualizaremos la noticia de cómo queda el cuadro y los cruces de semifinales.