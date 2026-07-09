La Audiencia espera información de EEUU y Venezuela para procesar a Monedero por los 425.000 € recibidos de dictaduras americanas

Una investigación abierta contra Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, por presunto blanqueo de capitales y falsedad documental, permanece pendiente de la respuesta que ofrezcan Estados Unidos y Venezuela a sendas comisiones rogatorias, según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO. Se trata del caso por el cobro en 2013 de 425.150 euros en su empresa por un informe inexistente para impulsar una hipotética moneda única en toda América Latina.

La Audiencia Nacional avaló que se siga instruyendo la causa, tras rechazar el recurso presentado por el ex dirigente morado, pese a que la Fiscalía se había adherido a su petición de archivo.

La Sala de lo Penal, integrada por los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Ruiz y Ana María Rubio, resolvió que el procedimiento continúe abierto al considerar que existe «apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos» vinculados a la venta de petróleo chavista en el mercado negro.

Aunque el caso ha permanecido en el aparente olvido desde que se abriera hace más de cuatro años, sigue abierto. Así lo confirman voces autorizadas.

El expediente está ahora a la espera de que Venezuela y Estados Unidos respondan a las comisiones rogatorias cursadas, un trámite imprescindible para determinar el delito antecedente del presunto blanqueo. Las mismas fuentes evitan adelantar cómo creen que acabará el caso: «Ya veremos».

Recurso desestimado

Monedero presentó un recurso a principios de septiembre de 2022, negando cualquier tipo de componenda en las operaciones investigadas —esos arreglos opacos entre partes a los que apuntaba la Policía— y rechazando ser titular de las 93 cuentas corrientes que se le atribuyen. El ex dirigente del partido de Pablo Iglesias e Irene Montero defiende que sólo posee dos cuentas propias y que en el resto figuró únicamente como «mero apoderado» del partido.

El recurrente alegó también que los hechos ya habían sido analizados por el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid y archivados, de forma parecida a lo sucedido con la causa por la financiación de Podemos que el propio juez Manuel García-Castellón instruyó en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

La Sala, sin embargo, tumbó estos argumentos al entender que el procedimiento se encuentra todavía en fase de investigación y no de enjuiciamiento, por lo que no resulta exigible la certeza que reclama la doctrina del Tribunal Supremo.

El auto describe hechos que presentan «los caracteres de delito cuyo descubrimiento aparentemente no se habría producido a través de diligencias de instrucción declaradas improcedentes por prospectivas».

Vínculos con Venezuela

Los magistrados recordaban entonces los informes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional (UDEF), que apuntan a los vínculos entre Monedero, Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez —titular de la mercantil VIU Europa SL— y Ramón Gordils Montes, presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX) y representante venezolano en el Banco del Alba, organismo financiero fundado en Caracas en 2008.

De acuerdo con estos informes, el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la empresa de Monedero por un estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba y por el «análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014». Posteriormente, Caja de Resistencia —sociedad del propio Monedero— realizó un pago de 69.000 euros a la sociedad de Velasco.

Es una operativa que recuerda las asesorías verbales que cobró José Luis Rodríguez Zapatero, amigo de Monedero. Precisamente el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró en la investigación sobre el ex presidente del PSOE y podría hacerlo también con el profesor universitario hoy suspendido.

La empresa de Monedero, Caja de Resistencia SL, lleva sin publicar cuentas anuales ante el Registro Mercantil desde 2021, lo que incumple la legislación española.

La Policía ha señalado, además, que algunos documentos aportados por VIU Europa SL, tras el correspondiente requerimiento, podrían presentar «evidentes fallos de exactitud» entre las fechas de creación del archivo informático y las que constan en el propio texto. El informe menciona también declaraciones sobre la empresa VIU Europa SL hechas por el ex jefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal, actualmente pendiente de condena en Estados Unidos.

El auto recoge, asimismo, el testimonio de un testigo protegido, según el cual Monedero «habría recibido fondos del gobierno de Venezuela procedentes de la venta de petróleo en el mercado negro», canalizados en efectivo hacia sociedades venezolanas a través de testaferros, mediante préstamos que se devolvían en cuentas abiertas en Curazao y después se transferían a entidades bancarias suizas. El mismo testigo declaró que Monedero también habría recibido dinero en España, en junio y julio de 2017, procedente de la venta de petróleo a Cuba en el mercado negro.

Monedero, por su parte, calificó entonces de «completamente absurdo y contrario a la lógica» que se sospeche de una actividad delictiva por el simple hecho de que el pago a proveedores resulte triangular cuando existe liquidez derivada del cobro de facturas emitidas.

Con la instrucción condicionada a lo que respondan dos gobiernos situados a miles de kilómetros de Madrid, el futuro procesal de Monedero –recientemente apartado de las aulas de la Universidad Complutense por presuntas conductas machistas– queda, de momento, en manos de la diplomacia judicial: ni jueces ni fiscales, sino el correo internacional entre cancillerías, decidirá si el caso avanza hacia un juicio o se apaga por el camino.