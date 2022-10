La declaración de Monedero por blanqueo, en manos de un juez enfrentado al que investiga al podemita

La citación de Juan Carlos Monedero como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales está en manos de Félix Alfonso Guevara, un juez que en los últimos meses ha mostrado ciertas hostilidades hacia el magistrado que investiga las causas de Podemos, Manuel García-Castellón, al que le ha revocado casi todas sus decisiones. A veces, incluso, de manera «arbitraria» y motivando su decisión, únicamente, por el «enfrentamiento» injustificado que mantiene con el instructor, según cuentan a este periódico.

La Audiencia Nacional tenía previsto citar como imputado al cofundador de Podemos a la vuelta del verano. Concretamente, en los meses de septiembre u octubre. Sin embargo, la última posición de la Fiscalía, tomada por los afines a Dolores Delgado, ha cambiado por completo la hoja de ruta. El Ministerio Público, que se ha adherido al recurso interpuesto por Monedero pidiendo el archivo de la causa, pretende exonerar al ideólogo de la formación morada sin ni siquiera investigar las 93 cuentas bancarias que aparecen a su nombre.

El recurso de reforma será rechazado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, quien considera que existen indicios suficientes para continuar con la investigación, y se elevará a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal presidida por el magistrado Guevara. Fuentes judiciales explican a este periódico que el juez García-Castellón no dictara el auto de imputación de Monedero citándole a declarar hasta que no se pronuncie el tribunal. Por lo que el futuro judicial sobre Podemos dependerá del juez Guevara. En manos de este magistrado está que se pueda dilucidar de una vez si el partido fundado por Pablo Iglesias se ha financiado irregularmente o no.

Causa de Monedero

En esta causa, cuyo cabecilla es Monedero, se investiga «una red triangular» mediante la cual Podemos se ha financiado presuntamente con fondos chavistas. En concreto, el magistrado investiga movimientos entre la empresa de Monedero -Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL- con la mercantil VIU Europa, del venezolano Ernesto Velasco, y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba. Esta entidad venezolana abonó 425.150 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba.

De esa cantidad recibida por Monedero, 69.000 euros fueron a parar a las arcas de la tapadera chavista VIU Europa, ubicada en Madrid, por un supuesto trabajo realizado por esta sociedad para el ideólogo podemita. Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que estos movimientos «extraños» como que Monedero reciba fondos del Banco Alba y que después el fundador podemita transfiera los fondos a una empresa chavista -por ejemplo, los 69.000 euros ingresados a VIU Europa– son técnicas utilizadas habitualmente en el blanqueo de capitales y buscan como objetivo «perder la pista del dinero». A todo ello se suma que, en el marco de estas diligencias, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional descubrió que Monedero aparece entre los años 2011 y 2018 en 93 cuentas bancarias.