EEUU señaló por espionaje a las empresas chinas que controlan las constructoras vinculadas a Zapatero

Las empresas chinas que controlan las constructoras vinculadas al entorno del ex presidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fueron señaladas por espionaje en Estados Unidos. Se trata de China Railway Construction Corporation (CRCC) y China Communications Construction Company (CCCC), dueñas de Aldesa Construcciones y de Puentes y Calzadas, respectivamente. CRCC permaneció hasta 2025 en el listado de la administración estadounidense que señala a las «compañías militares chinas que operan directa o indirectamente en Estados Unidos». Por su parte, CCCC sigue estando, a día de hoy, en esa lista.

El vínculo entre Aldesa y Zapatero está documentado en el caso Plus Ultra que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La constructora ha inyectado 127.000 euros en las cuentas de la sociedad instrumental Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez, Julito, amigo íntimo de Zapatero.

Aldesa fue adquirida en 2020 por la estatal china CRCC. Desde entonces, ha sumado 360 millones de euros en obras ferroviarias, de carreteras e infraestructuras estratégicas. Entre 2021 y 2026, ha logrado contratos de ADIF, la Dirección General de Carreteras o el Ministerio de Agricultura.

Desde Aldesa defienden que no son «un actor reciente en el mercado de infraestructuras español». En su lugar, indican que «durante años la constructora española de mayor tamaño entre aquellas que no cotizaban en bolsa» y destacan su «dilatada trayectoria de servicio en España». En ese sentido, fuentes de la compañía ponen en valor su «relación de colaboración masiva, históricamente, con las administraciones públicas». Tanto es así que aseguran que este tipo de contrataciones se han producido «desde su nacimiento en 1969 y bajo gobiernos de distinto signo».

«Todos los procesos de adjudicación en los que ha participado Grupo Aldesa se han enmarcado en la legalidad», justifican desde la empresa. Y recalcan que los procedimientos de contratación pública han sido «objeto de controles y transparencia».

La conexión china

Por su parte, el vínculo entre Zapatero y Puentes y Calzadas es diferente. El empresario Fangyong Du (conocido como Miguelito Duch), patrocinador del lobby chino Gate Center, donde Zapatero fue presidente del Consejo asesor, habría mediado en la compra de Puentes y Calzadas por parte de CCCC.

El auto del juez señala a una serie de sociedades y entidades de las que habría cobrado el entramado empresarial vinculado al amigo íntimo del ex presidente y fundador de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, alias Julito, y a Zapatero. Entre ellas, se menciona el lobby chino Gate Center, en el que el ex presidente socialista era presidente de su consejo asesor.

Puentes y Calzadas también fue absorbida en 2020 por la empresa estatal china CCCC. A partir de ese momento, ha logrado 190 millones de euros en adjudicaciones. Entre ellas, destacan la variante de Rincón de Soto, el tramo Pinar de Las Rozas-Las Matas, la renovación ferroviaria entre Redondela y Vigo-Guixar, el Corredor Mediterráneo y obras de reconstrucción tras la DANA en Valencia.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil detectó pagos por parte de la empresa Mimo Advisors, entonces gestionada por Fangyong Du, a la cuenta de Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa. Se trata, concretamente, de tres transferencias que suman un montante de 104.410 euros.

Tanto CRCC como CCCC engrosaron en sus inicios la conocida como lista 1260H de compañías que suponen un riesgo para la seguridad en los Estados Unidos. Este catálogo se creó en enero de 2021 bajo la administración estadounidense de Joe Biden con los nombres de las «compañías militares chinas que operan directa o indirectamente en Estados Unidos» para advertir de los peligros de esas entidades.

Hasta enero de 2025, CRCC había aparecido en ese listado. Sin embargo, desde ese año, el Gobierno norteamericano la retiró de la lista por «no cumplir con los requisitos» de la norma porque «no opera directa o indirectamente en los Estados Unidos». No obstante, CCCC sí que continúa en el catálogo de «compañías militares chinas que operan» en EEUU y de las que advierte el Gobierno estadounidense.

Huawei, también en la lista

El listado 1260H no sólo incluye a estas empresas, sino también a Huawei como una de las potenciales compañías que podrían ser uno de los «contribuidores» con el régimen chino «operando directa o indirectamente en los Estados Unidos». El catálogo se creó en 2021 y se ha ido actualizando desde entonces. Ha incluido nuevas entidades y sacado de la misma a otras cuyos peligros dejasen de existir.

Huawei está incluida en él desde el primer momento, algo que no ha impedido al Gobierno de Sánchez otorgar el certificado de seguridad a 19 productos de la compañía china Huawei después de que EEUU los señalase por espionaje. La compañía está en medio de la polémica por su contratación de más de 12 millones para la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales.

El Gobierno socialista duplicó la concesión de certificados de seguridad a Huawei después de que, en febrero de 2021, la empresa de las hijas del ex presidente socialista diera a conocer que su sociedad, Whathefav, había trabajado para la empresa china. El logo de la compañía tecnológica apareció entonces en la web de la sociedad de Alba y Laura Zapatero.

El empresario chino Fangyong Du, alias Miguel Duch, ha sido también asesor del gigante asiático Huawei, compañía que contrató a la agencia de marketing de las hijas de Zapatero, denominada Whathefav.

Los pagos de Aldesa a Zapatero

El pretexto legal general para justificar los trasvases de fondos de Aldesa a Análisis Relevante ha sido la supuesta contratación de «informes de consultoría externa», aunque los investigadores de la UDEF sostienen que se trata de «contratos de prestación de servicios simulados, carentes de todo sustrato técnico o comercial».

El auto del juez Calama sitúa a Aldesa entre las empresas que «pagaban a la trama de Zapatero [a la compañía instrumental] a cambio de influencia para conseguir contratos públicos» y añade que la constructora «también prometió comisiones para hacerse con la construcción de un macrocomplejo hotelero en Tarragona».

Por su parte, Aldesa reconoce que contrató los servicios de Análisis Relevante por asesoría y consultoría estratégica desde octubre de 2021 hasta junio de 2023. Entonces, «se decidió prescindir de sus servicios en el marco de una reestructuración de la compañía», aclaran fuentes de la compañía. «El contrato es completamente legal y acreditado con facturas», añaden.

La misma investigación ha detectado que la Comunidad de Madrid rechazó una oferta de Aldesa para ampliar la línea 11 de Metro, de 80 millones de euros, por considerarla «demasiado baja».

Por otro lado, un informe de la UCO ha revelado que Aldesa también ha pagado 87.422,5 euros a Mediaciones Martínez, la sociedad instrumental vinculada a la trama de Leire Díez y la SEPI, entre julio de 2021 y junio de 2023.

Respecto a Mediaciones Martínez, fuentes de Aldesa recalcan que la dirección actual «desconoce los motivos que llevaron a la anterior dirección a contratar sus servicios».