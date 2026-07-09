Caos en el Barça: cinco fichajes frustrados, sin entrenador ni responsable y apenas jugadores para un quinteto

El Barcelona vive un período de caos que está teniendo graves consecuencias para su sección de baloncesto. En esta fase aún inicial del verano, la mayoría de clubes de la Euroliga ya tienen elaborada en menor o mayor medida su planificación para la plantilla de la próxima temporada. En cambio, los culés, que trabajan en ello desde hace tiempo, se están topando día tras día con un problema mayor: la ausencia de un organigrama firme.

En el Barça, desde la salida de Juan Carlos Navarro como director general, existe una vacante que incluso ha generado que dentro del propio club desconozcan quién es el responsable de tomar las principales decisiones en torno al equipo de baloncesto. Ahora mismo, a nivel institucional, esa figura es la de Xavier O’Callaghan, aunque el legendario ex jugador de balonmano azulgrana también desempeña esa función en otras tres secciones.

Balonmano, baloncesto, hockey y fútbol sala es demasiado para un sólo directivo, de ahí que de un tiempo a esta parte Mario Bruno Fernández, ex baloncestista del Barça, sea quien se ha cargado el peso a las espaldas en cuanto a la labor de fichajes, salidas o rescisiones de contratos. El desconcierto que provoca esta situación, como decimos, no sólo afecta a la zona noble del club, también a la cancha.

En la última semana, entre retiradas, ventas y vencimientos de contratos, nueve jugadores han salido del Barça: Will Clyburn, Jan Vesely, Nico Laprovíttola, Tomas Satoransky, Youssoupha Fall, Willy Hernangómez, Juani Marcos, Myles Cale y Miles Norris. Y, por el momento, ninguna ha sido sufragada con alguna incorporación, por lo que a día de hoy en la plantilla blaugrana sólo figuran cinco nombres, los justos para formar un quinteto: Juan Núñez, Kevin Punter, Darío Brizuela, Joel Parra y Toko Shengelia.

Cuatro fichajes frustrados y otro a punto

Esto se debe a que cinco de los fichajes que el Barcelona ya tenía encarrilados se han caído. Una cifra que agrava verdaderamente esta crisis deportiva. Primero fue Alpha Diallo, nombrado mejor defensor de la pasada Euroliga, quien dijo ‘no’ al Barça para marcharse a Dubái, y luego el propio club el que le negó la llegada a Mike James porque era deseo de Xavi Pascual, entrenador que también ha salido este verano rumbo al equipo de Emiratos Árabes.

Una ausencia compensaba la otra y, aunque ambas fueron sonadas, libraban al Barça de un estrépito mayor… que se produciría semanas más tarde cuando de una tacada se quedó sin Isaac Bonga, rumbo al Panathinaikos por mucho más dinero, y Timothé Luwawu-Cabarrot. Este último, para colmo, arrebatado por un Real Madrid que ofrece mayores garantías al jugador y al Baskonia, que tiene derecho de tanteo por el francés y que a día de hoy está enemistado con el Barcelona.

Falta un último, Moses Wright, fichaje de campanillas al ser uno de los mejores pívots de la Euroliga que llegó a afirmar que jugaría en el Barcelona y del que este miércoles Sport daba a conocer que su fichaje se podría haber truncado por las mismas circunstancias. Al fin y al cabo, igual que el Barça, hay otros equipos que pueden pagar las cláusulas de los jugadores y presentarles condiciones mejores.

El caso Galbiati y Xevi Pujol

Y volviendo a la ruptura de las relaciones entre Barcelona y Baskonia, todo se debe a las filtraciones desde la entidad catalana sobre su interés por Paolo Galbiati, técnico baskonista. Lo que juega a favor de los culés en este apartado es la figura de Xevi Pujol, hasta ahora director deportivo del club de Vitoria, pero cuyo movimiento al Barça tampoco se ha dado a conocer oficialmente.

Pujol, artífice de buena parte de los éxitos recientes del Baskonia, entraría como director deportivo y haría fuerza por llevarse consigo a Galbiati, a quien él mismo eligió para el banquillo del Buesa Arena. Así las cosas, no hay nada en firme y todo lo que contamos es en base a la información que hemos ido recopilando en las últimas semanas porque la realidad es que, a día de hoy, el Barcelona no tiene ni planta noble, ni entrenador ni plantilla. Insólito.

Todo ello con un Joan Laporta de regreso a la presidencia, al que el Palau Blaugrana apunta como gran culpable de la situación que vive su equipo de baloncesto y que puede ir a mayores. En el club, atendiendo a los hechos recientes, ya no ponen la mano en el fuego porque los fichajes amarrados vayan a poder oficializarse en los plazos que querían: Josh Nebo, Nkamhoua, Justin Robinson, Omuja Gibson y Agustín Ubal.