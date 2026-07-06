El Real Madrid ata a Luwawu-Cabarrot y negocia con Baskonia por el tanteo

Timothé Luwawu-Cabarrot está cerca de convertirse en el segundo fichaje del Real Madrid este verano. El club blanco ha llegado a un acuerdo con el jugador francés de 31 años y ahora debe negociar con Baskonia, su equipo de origen del que se desvinculó recientemente al terminar su contrato, pero que guarda el derecho de tanteo.

Tras la incorporación frustrada de Isaac Bonga después de que Panathinaikos elevase la oferta de los blancos (pagará al alemán 10 millones de euros en tres años), el Real Madrid ha cerrado parte de una operación en la que venía trabajando desde hace semanas.

El francés también es alero y esta temporada ha sido el máximo anotador de la Liga Endesa con promedio de 18,1 puntos, por delante de David DeJulius y del madridista Mario Hezonja, con porcentajes de 53,2% en tiros de dos y 38% en triples.

Conocido por sus siglas, TLC, el de Baskonia fue un tormento para el Real Madrid en la pasada final de la Copa del Rey: 28 puntos, 5 rebotes y 32 de valoración. No se llevó el MVP porque fue expulsado al comienzo del último cuarto y cayó a manos de su ex compañero, el base Trent Forrest.

En qué consiste el tanteo en la ACB

Como adelantaron Basket News y, a nivel nacional, el diario As, este medio puede confirmar que el club blanco ha alcanzado un acuerdo con Luwawu-Cabarrot, a quien pagará aproximadamente ocho millones brutos a razón de tres temporadas, es decir, hasta 2029. Es lo mismo que le proponían Barcelona y Asvel, pero el Real Madrid está en mejor disposición para negociar los flecos restantes con Baskonia.

Esta vez sí, a diferencia de Bonga, quien finalmente puso rumbo a Atenas, el Real Madrid arrebataría a su máximo rival uno de sus grandes deseos en este mercado. La ausencia de una figura en la dirección deportiva de la entidad culé complica el fichaje, así como las filtraciones del Barça acerca de su interés por el entrenador baskonista, el italiano Paolo Galbiatti.

El cuadro madridista está dispuesto a negociar una compensación con Baskonia para liberar a Luwawu-Cabarrot, quien ya está en la lista de cinco nombres sujetos a tanteo del equipo de Vitoria. Este derecho consiste en presentar dentro de un plazo de 13 días desde este lunes 6 de julio una oferta del bruto que el jugador en cuestión, en este caso el francés, percibió en su última temporada de contrato (2025-26), además de igualar lo que pueda cobrar en otro club español, el Real Madrid.

Luwawu-Cabarrot, el segundo en llegar

Las relaciones entre madrileños y vitorianos son fluidas, por lo cual es de esperar que en las próximas horas se cierre la incorporación de Luwawu-Cabarrot, que se sumaría a Jaime Pradilla como los dos primeros refuerzos del Real Madrid para la 2026-27.

Así, los blancos fichan a dos de los mejores jugadores de la última temporada en España. Uno más de futuro, como es el ala-pívot internacional, y otro de rendimiento inmediato, el francés, que se encontrará en el vestuario con su compañero de selección, Théo Maledon.