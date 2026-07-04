El Real Madrid ficha a Isaac Bonga del Partizán y se lo quita al Barcelona

El Real Madrid ya ha cerrado su segundo fichaje para la temporada 2026-27. Tras el de Jaime Pradilla, cuya llegada aún no se ha anunciado oficialmente, el club blanco ha pagado los 700.000 euros de cláusula de Isaac Bonga, alero alemán de 26 años y 2,03 metros que también quería el Barcelona. Los culés estaban muy cerca de abonar dicha cantidad y firmarle, pero los madridistas se han adelantado por un jugador que es una opción realmente buena para el ‘3’, donde también se prevén salidas.

Bonga es campeón del mundo y de Europa con la selección de Alemania y lleva cuatro años en la Euroliga, dos en el Bayern de Múnich y los dos últimos en el Partizán de Belgrado. De hecho, los serbios ya han comunicado este sábado que han recibido los 700.000 euros de su cláusula. Antes, estuvo otras cuatro temporadas en la NBA.

«¡Isaac Bonga deja el Partizan! Tras dos temporadas, el jugador de la selección alemana ha comunicado al club que ejercerá su cláusula de salida y abonará 700.000 euros para marcharse a otro equipo de la Euroliga. ¡Gracias, Izzy! ¡Te deseamos mucha suerte y éxito en la continuación de tu carrera!», publicó el Partizán.

Bonga será madridista, como han adelantado Encestando.es y el periodista italiano Andrea Calzoni, y puede confirmar OKDIARIO. El Barça se queda así sin uno de sus deseos para reforzar su plantilla, aunque tiene encaminado el fichaje del alero de Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot, quien no ha sido una posibilidad para el Real Madrid.

7,5 millones en tres años

Bonga firmará por tres temporadas, hasta 2029, y cobrará 7,5 millones netos. Esta temporada ha promediado 10 puntos y 5,6 rebotes en la Euroliga y su versatilidad y garra defensiva es lo que ha hecho a los blancos decantarse por el alemán. El germano puede jugar de alero y de ala-pívot, algo que gusta también a un Pedro Martínez que intentó llevarlo el pasado verano a Valencia, sin éxito.

La de Bonga es una gran incorporación para el Real Madrid en una posición donde se puede quedar cojo. Con la salida de David Krämer y la posibilidad real de que Mario Hezonja se marche a la NBA si alguna franquicia paga su cláusula antes del 20 de julio, los blancos se quedarían únicamente con Gaby Deck y Alberto Abalde para esa demarcación. El alemán refuerza el perímetro y la pintura en la plantilla madridista.