Pedro Martínez: «Si no me hubiese ido al Real Madrid, el impacto de la noticia no sería el mismo»

Pedro Martínez quiso explicar los motivos de su salida del Valencia Basket para hacerse cargo del nuevo proyecto del Real Madrid. Horas después de proclamarse campeón de la Liga ACB con los taronja, el técnico decidió firmar por el club blanco en un movimiento completamente inesperado para muchos seguidores al baloncesto.

«Aparte del factor sorpresa, también el hecho de que vaya al equipo al que voy magnifica el impacto de la noticia. Si mi salida fuera para ir a otro equipo, seguramente el impacto no sería el mismo. Son decisiones profesionales y personales que evidentemente no se hacen con el ánimo de molestar a nadie sino que se hacen intentando buscar lo mejor para uno», explica el técnico catalán, quien relevará a Sergio Scariolo al frente del Real Madrid.

Pedro Martínez, antes de aceptar la oferta del Real Madrid, dio un discurso a la afición del Valencia Basket explicando que quería que «estuviesen juntos». Esas palabras se le han echado en cara y el técnico ha querido explicar el por qué de esa afirmación. «En el discurso del Roig Arena no sabía que me iba a marchar, estábamos haciendo una celebración que estaba siendo bonita pero al mismo tiempo algo triste. Había mucho halo de despedida y en el discurso quise mandar un mensaje de cultura de club», añadió.

En una entrevista con Las Provincias, el nuevo técnico del Real Madrid explicó cómo ha fichado por el club blanco paso a paso. «La Liga la ganamos el miércoles 24 de junio. El jueves 25 fue el día de la celebración y al mediodía me llamó una persona del Real Madrid felicitándome por el éxito conseguido y para comunicarme que tenía interés en que nos pudiéramos ver. Le dije que al día siguiente mi idea era viajar a primera hora a Barcelona una vez que la temporada se había acabado y quedamos el viernes 26 por la tarde en Barcelona. En ningún momento la decisión se tomó mientras estuvimos en competición», aseveró Pedro Martínez.

Después de esa reunión, el club blanco consiguió el sí del entrenador quien ahora abonará su cláusula de salida del Valencia Basket para afrontar el proyecto más ambicioso de su carrera. «Me gusta probarme en un equipo que tiene la máxima ambición y por lo tanto también la máxima presión que voy a tener por entrenar. Eso es algo que en mi carrera no había tenido. Quiero ver si soy capaz de estar a la altura», zanjó.