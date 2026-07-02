Scariolo se despide del Real Madrid: «Nos quedamos a un suspiro de ser campeones de Europa»

Sergio Scariolo se ha despedido del Real Madrid con un vídeo publicado en sus redes sociales este jueves, minutos después de que el club blanco anunciase su salida «de mutuo acuerdo». El italiano reivindicó su trabajo y el de su cuerpo técnico durante toda la temporada y aseguró que se quedaron «a un suspiro de ser campeones de Europa» y que en la Liga pagaron el «enorme esfuerzo» de la Final Four de Atenas.

«Ha llegado el momento de despedirme de la afición del Real Madrid. Ya toda la autocrítica la hemos hecho en múltiples ocasiones. Ahora toca mostrar mi agradecimiento al club en primer lugar por la oportunidad que me ha brindado, a los jugadores por su esfuerzo, su disciplina, a los miembros del cuerpo técnico por su profesionalidad y lealtad y a la afición, que en grandísima mayoría ha creído en nosotros y nos ha apoyado hasta el final», comienza el italiano.

«Desde mi primer día en el club hace 12 meses, se me indicó con la máxima claridad y contundencia que el objetivo más importante era devolver al Real Madrid a un lugar de prestigio en Europa. 12 meses después, con humildad y orgullo puedo decir que lo hemos conseguido. Además, jugando como todo el mundo nos ha reconocido el mejor baloncesto posible en función de las características individuales de nuestros jugadores», asegura Scariolo en el vídeo.

«Una gran fase regular, un excelente play off, una extraordinaria Final Four con el equipo destrozado por las lesiones, en un ambiente tremendamente adverso y ahí lo dejo… Hemos llegado a un suspiro de ser campeones de Europa, con un enorme esfuerzo que hemos pagado sucesivamente en el play off en dos noches malas que han supuesto una eliminación dolorosa», afirma.

Las lesiones y el dominio en Liga

«Hasta la racha de lesiones, que han destrozado nuestro juego interior, todos en el equipo estábamos convencidos de que íbamos en la dirección correcta para ser campeones de Liga, basándonos en la contundencia con la que durante ocho meses, semana tras semana, habíamos dominado la temporada regular. Creo que sólo una vez en más de 30 años de historia de la ACB un equipo había asegurado el primer puesto con tanta antelación», reivindica.

«Con la seguridad que habíamos ganado los últimos cinco partidos seguidos, con diferencias superiores a los 10 puntos, al equipo que más respetábamos y que considerábamos el rival más creíble y que acabaría ganando merecidamente el título de la Liga ACB, el Valencia Basket», dice, situándole como su mayor oponente durante el año.

«No queda nada más, el deseo de que el año que viene el equipo tenga ese punto de suerte que nos ha faltado y pueda ganar esa Euroliga de la que tan cerca hemos estado este año. Un fuerte abrazo para todos los aficionados del Real Madrid», cierra Scariolo, que se despide así de su segunda etapa al frente del club más exigente de Europa.