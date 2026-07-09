¿Se ahorra más dinero con el aire acondicionado en automático o en encendido? Los expertos en climatización explican qué configuración es más barata

España, Europa y una gran parte del planeta se enfrentan a un verano con temperaturas de récord y, por ello, los expertos se han pronunciado sobre los mejores consejos para hacer un consumo óptimo durante estos episodios de calor. El último pronunciamiento al respecto ha llegado desde Estados Unidos, donde varias voces especializadas en la materia han desvelado la mejor forma para ahorrar con el aire acondicionado durante este verano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trucos para ahorrar con el aire acondicionado.

España está inmersa en una ola de calor de las más radicales que se recuerdan, con ciudades rondando los 44 grados. Esto es algo que ya ocurrió hace unos días en Europa, donde en algunos puntos de Alemania se llegaron a los 40 grados, superando récords históricos. En Estados Unidos este verano también está siendo histórico y por ello varios expertos en la materia se han pronunciado sobre los mejores consejos a la hora de manejar el termostato del aire acondicionado.

En España, la Organización de Consumidores y Usuarios se ha pronunciado en las últimas semanas recomendando a los españoles elegir una temperatura de entre 24 y 26 grados para no hacer un consumo desmedido y que la ola de calor no se traduzca en euros de más en la factura de la luz. Además de utilizar el aire, la OCU también recomienda parar el impacto del sol en las ventanas bajando las persianas durante los momentos más calientes del día o generar corrientes de aire por la mañana y noche para refrescar la casa.

El truco para ahorrar en aire acondicionado

The Spruce es el medio de Estados Unidos que ha recogido las declaraciones de varios expertos que se posicionan sobre lo que es mejor usar: el aire acondicionado en ‘modo automático’ o en ‘modo encendido’. Micah Sherman, experto virtual en sistemas de climatización de American Home Shield, ha explicado la diferencia entre estas dos opciones. «En pocas palabras, la opción ‘automático’ enciende y apaga el ventilador según sea necesario, mientras que la opción ‘encendido’ lo mantiene funcionando todo el tiempo», dijo en declaraciones que recoge este medio.

La mayor ventaja del ‘modo automático’ es que el ventilador interior sólo se pondrá en marcha cuando el sistema esté enfriando el espacio (también eliminará la humedad del aire), mientras que en la versión de encendido estará activo durante todo el tiempo.

«Configurar el ventilador en modo automático ayuda a reducir el consumo de energía, ya que el soplador solo funciona cuando es necesario. Además, permite que el sistema de aire acondicionado elimine la humedad de forma más eficaz durante la temporada de refrigeración», ha contado a este medio Micah Sherman. Así que esta configuración «automática» será la mejor opción para ahorrar en la factura de la luz.

«En la mayoría de los termostatos, se puede ajustar la temperatura de calefacción y la de refrigeración, y luego configurar el sistema en modo automático», informa este experto en la materia, que también deja claro que: «Si la temperatura baja del punto de ajuste de calefacción, el aire acondicionado activa la calefacción; si sube del punto de ajuste de refrigeración, activa la refrigeración. Esto es especialmente útil para las noches frescas y las tardes cálidas».

Sherman también informa a The Spruce que el ‘modo encendido’ sí que podrá ayudar a mejorar la circulación del aire en toda la casa, llegando a las zonas frías de todas las habitaciones.