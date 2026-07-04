El 40% de los hogares españoles superó los 30 ºC en el interior durante la pasada ola de calor

El último episodio de altas temperaturas registrado entre el 26 y el 29 de junio no sólo se sintió en la calle. También tuvo un impacto directo dentro de los hogares españoles, según un nuevo análisis basado en datos reales de temperatura interior. Durante los próximos días esperamos un escenario de temperaturas altas que van a provocar otro episodio de altas temperaturas dentro de las casas.

El estudio, elaborado a partir de los termostatos inteligentes de la compañía tado° conectados en toda Europa, sitúa a España entre los países del continente con mayor porcentaje de viviendas afectadas por el sobrecalentamiento durante la ola de calor.

España, entre los hogares más calurosos de Europa

En concreto, España se colocó junto a Luxemburgo, Italia y Bélgica a la cabeza del listado europeo, con un 99% de los hogares analizados superando los 25 °C en su interior durante esos días.

El país también entró en el top 10 continental de viviendas por encima de los 30 °C. Un 40% de los hogares españoles rebasó esta temperatura, muy por encima del umbral de confort recomendado.

Estas cifras confirman una tendencia que se repite cada verano: el calor exterior se traslada al interior de las viviendas con más facilidad de la que muchos hogares están preparados para asumir.

El parque de vivienda español, con un elevado porcentaje de edificios antiguos y escaso aislamiento térmico, explica en buena parte estos datos. Sin una gestión activa de la temperatura, el interior de una casa puede llegar a ser más caluroso que la calle durante buena parte del día.

El calor golpea con fuerza dentro de casa

A nivel regional, el sobrecalentamiento se extendió por todo el territorio. Más del 90% de los hogares de todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, superó la temperatura interior recomendada de entre 23 °C y 25 °C.

El fenómeno se agravó especialmente en algunas regiones. Baleares (56%) y Aragón (55%) encabezan el listado autonómico de viviendas que superaron los 30 °C, seguidas de Cataluña, Madrid (ambas con 51%) y Navarra (50%).

En estas comunidades, uno de cada dos hogares convivió con temperaturas interiores propias de un horno durante los días centrales de la ola de calor, con el consiguiente impacto sobre el descanso y el bienestar.

Un riesgo directo para la salud

El sobrecalentamiento de los hogares no sólo afecta a la sensación de confort. También condiciona el descanso, la concentración y la calidad de vida en general, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.

Personas mayores, personas con problemas de salud previos y niños son los grupos que peor toleran estas temperaturas interiores sostenidas, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo necesita bajar su temperatura para descansar con normalidad.

Los organismos de salud pública insisten cada verano en la importancia de vigilar a estos colectivos durante los episodios de calor extremo, ya que un hogar mal preparado puede convertirse en un factor de riesgo adicional dentro de la propia casa.

En un contexto de temperaturas extremas cada vez más frecuentes, preparar el hogar frente a futuras olas de calor y hacer un uso eficiente de la climatización ganan importancia cada verano. Desde tado° recomiendan instalar dispositivos con termostatos inteligentes de tado° que permiten mantener el confort optimizando el consumo energético.

Estos sistemas ajustan automáticamente la temperatura según la ocupación real de cada estancia, evitando el gasto innecesario de energía sin renunciar al bienestar dentro de casa durante los días más calurosos del año.

Cómo proteger tu casa del calor

Más allá de la tecnología, existen hábitos sencillos y económicos que ayudan a reducir el impacto del calor tanto en el cuerpo como en la propia vivienda. Adquirirlos como rutina marca una diferencia notable durante los episodios más intensos.

Mantener una buena hidratación, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la calle en las horas centrales del día son las primeras líneas de defensa frente a las altas temperaturas.

En casa, la clave está en gestionar bien la luz y el aire. Bajar persianas y toldos antes de que entre el sol, ventilar sólo en las horas frescas y crear corrientes cuando baja la temperatura exterior ayudan a que la vivienda no acumule calor durante el día.

Pequeños gestos adicionales, como colocar telas o sábanas húmedas en las ventanas, regar las plantas del balcón o evitar el uso de electrodomésticos y luces innecesarias, también contribuyen a rebajar varios grados la temperatura interior sin recurrir al aire acondicionado.

A continuación, una guía rápida con las recomendaciones principales para protegerte del calor: