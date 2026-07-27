BiciMad evita al año las emisiones equivalentes a 1.000 turismos dando la vuelta al mundo

El Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha elaborado un estudio que confirma el impacto positivo de BiciMad en la reducción de emisiones contaminantes en la capital. Según el análisis, el sistema de bicicleta pública evita la emisión de 1.400 toneladas de CO₂ equivalente al año.

Un millar de turismos menos

Comparado con el Inventario de Emisiones 2024 de la ciudad de Madrid, esa cifra equivale al ahorro que generarían casi un millar de turismos dando la vuelta al mundo, es decir, más de 12,1 millones de kilómetros recorridos. También equivaldría a 32 coches viajando de la Tierra a la Luna.

La investigación demuestra que la bicicleta eléctrica compartida, disponible ya en los 21 distritos de la capital, genera un impacto ambiental netamente positivo. El sistema sustituye trayectos que antes se realizaban en vehículos privados motorizados por desplazamientos sostenibles y sin emisiones directas.

El trabajo, desarrollado mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), es pionero al analizar de forma integral todas las fases del servicio: fabricación de bicicletas y estaciones, producción de baterías, infraestructuras de recarga, logística de redistribución, mantenimiento, consumo eléctrico y tratamiento al final de la vida útil de los equipos.

Sustitución modal

Además de cuantificar el impacto ambiental del propio sistema, el estudio analiza el efecto de sustitución modal, es decir, qué desplazamientos en coche, transporte público, motocicleta o a pie dejan de producirse cuando los usuarios optan por BiciMad. Los resultados muestran que este cambio de hábitos compensa ampliamente las emisiones asociadas al funcionamiento del servicio.

Según los investigadores, BiciMad genera aproximadamente 29 gramos de CO₂ equivalente por pasajero y kilómetro, una cifra inferior a la de numerosos sistemas internacionales de movilidad compartida eléctrica analizados previamente. Al incorporar el efecto de sustitución modal, el balance mejora hasta una reducción neta de 36 gramos por pasajero y kilómetro.

El estudio refuerza la estrategia municipal de descarbonización de la movilidad urbana, uno de los ejes prioritarios del Ayuntamiento de Madrid en los últimos años. La consolidación de BiciMad como alternativa real al vehículo privado motorizado se traduce ahora en datos científicos verificables sobre su huella de carbono real.

Un modelo consolidado

Según el consistorio, este respaldo ciudadano pone de manifiesto la confianza de los madrileños en un modelo de transporte que contribuye a reducir tanto las emisiones como la congestión del tráfico, favoreciendo una movilidad urbana más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El crecimiento del sistema no se limita ya a la capital. BiciMad ha traspasado recientemente las fronteras del municipio de Madrid con su llegada a Pozuelo de Alarcón, donde se han puesto en marcha 30 nuevas estaciones y una flota de 370 bicicletas eléctricas, en un acuerdo pionero entre ambos consistorios.

El respaldo de los usuarios se refleja también en las cifras de uso. El pasado mes de junio fue el de mayor número de viajes de toda la serie histórica, con 1.752.353 trayectos, doce años después de la puesta en marcha del servicio en la capital.

Un mes histórico

En ese mismo mes se registraron, además, las cinco jornadas con más trayectos desde el nacimiento de BiciMad, todas coincidentes con la gratuidad establecida con motivo de la visita del papa León XIV: el 5 de junio se realizaron 80.272 desplazamientos, seguido de los 79.287 del día 6, los 77.851 del día 9, los 76.796 del día 7 y los 74.725 del día 8.

Los datos consolidan a BiciMad como una pieza clave en la reducción de emisiones contaminantes de Madrid, con un respaldo ciudadano que se traduce tanto en cifras de uso récord como en beneficios ambientales medibles, verificados científicamente y comparables ya con los grandes sistemas de bicicleta pública de otras capitales europeas.