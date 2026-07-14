Almeida conquista Pozuelo de Alarcón a golpe de pedal con la llegada de bicimad y sus 30 estaciones

El sistema bicimad ya ha cruzado los límites de Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, han dado luz verde a la puesta en marcha en el municipio madrileño de las 30 estaciones que traen una flota de 370 bicicletas eléctricas ya disponibles en las calle.

bicimad, gestionado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y presente en todos los distritos de la capital, se convierte así en una alternativa real para la movilidad sostenible también en Pozuelo de Alarcón.

Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado que este paso sin precedentes lleva aparejada una inversión de 2,32 millones de euros a cargo del Ayuntamiento de Pozuelo.

Una red sin fronteras municipales

El regidor madrileño ha puesto en valor bicimad «como modelo de éxito» que complementa «las diferentes opciones de transporte» de la ciudad y permitirá «completar toda la malla de transporte público» con la corona metropolitana.

Este transporte alternativo se consolida así como una red que va más allá de los límites municipales de Madrid, facilitando las conexiones interurbanas entre ambos municipios y reforzando la movilidad conectada.

Con estas 30 nuevas estaciones se consuma la sexta ampliación significativa de bicimad, una red que se afianza con el despliegue de un total de 683 estaciones y una flota que suma ya 8.385 bicicletas.

Un convenio activo

El origen de la llegada a Pozuelo, que arrancó esta primavera con la instalación de tótems en las calles del municipio, está recogido en el convenio de colaboración firmado entre ambos ayuntamientos.

Con esta firma quedaba garantizada la coordinación institucional necesaria para asegurar la calidad del servicio, la integración en la red madrileña y el mantenimiento de la flota a medio y largo plazo.

Uno de los aspectos esenciales que sustenta la decisión de llevar bicimad fuera de la capital es la interoperabilidad, clave en los actuales modelos de movilidad conectada entre municipios limítrofes.

Movilidad sin barreras

Gracias a ella, los usuarios pueden alquilar una bici eléctrica sin barreras operativas entre Madrid y Pozuelo, de manera flexible y sencilla, sin necesidad de contratos ni aplicaciones diferenciadas.

Las estaciones se han ubicado siguiendo los mismos patrones que en Madrid: proximidad a espacios públicos, intercomunicación con otros transportes, cercanía a vías ciclistas y preservación, siempre que ha sido posible, de las plazas de aparcamiento.

Desde finales de 2025 y, sobre todo, a lo largo de esta primavera, la red se ha reforzado también en seis distritos de la capital con la puesta en marcha de 20 estaciones nuevas.

Veinte estaciones nuevas en Madrid

Los distritos beneficiados han sido Barajas, Hortaleza, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde, con emplazamientos definidos según el refuerzo de zonas ya operativas y la cobertura de nuevas localizaciones.

Con esta fase de expansión, el ayuntamiento y EMT Madrid han dejado patente su compromiso con la bicicleta como opción sólida de movilidad sostenible, en un contexto de demanda que alcanza cifras récord.

En 2025 se registró un total de 13.738.810 viajes en la red de bicimad y en lo que va de este año ya se contabilizan más de 8 millones de usos del servicio.

El proyecto consolida así un modelo de movilidad conectada que traspasa fronteras municipales y que el Consistorio no descarta extender próximamente a otros municipios de la corona metropolitana de Madrid.