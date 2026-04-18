Bicimad sale de Madrid: este será el primer municipio en incorporar este servicio fuera de la capital

Moverse en bicicleta por Madrid con el servicio Bicimad ya no va a ser sólo cosa de la capital. El sistema público de bicicletas eléctricas empieza a dar un paso que llevaba meses sobre la mesa y que ahora, por fin, empieza a tomar forma fuera de sus límites habituales, anunciando además cómo va a ser el proceso de instalación y las estaciones que habrá disponibles.

El primer municipio que va a estrenar Bicimad en breve es Pozuelo de Alarcón, donde desde hace unos días, ya han comenzado a instalarse las primeras estaciones. Un movimiento que ya se avanzó el pasado mes de enero por parte de los alcaldes de Madrid y de Pozuelo, José Luis Martínez-Almeida y Paloma Tejero, cuando anunciaron una expansión del servicio más allá de la capital. Y ahora ese anuncio empieza a concretarse ya que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha iniciado el despliegue de Bicimad en el municipio, con 370 bicicletas y 30 estaciones.

Bicimad sale de Madrid y llega a Pozuelo de Alarcón

Los trabajos arrancaron el pasado lunes y, aunque todavía se ven operarios y bases a medio instalar, la idea es que todo quede listo en pocas semanas. Si no hay cambios, el servicio empezará a funcionar este mismo verano, que es cuando realmente se verá si la apuesta encaja en el día a día de los vecinos.

No es un despliegue simbólico ni de prueba con cuatro estaciones. Aquí se ha ido directamente a un modelo bastante completo desde el inicio, algo que deja claro que no se trata de una experiencia piloto sin más, sino de un paso serio hacia la expansión del sistema. Además, dentro del propio Ayuntamiento se habla de esto como el primer movimiento de algo más grande, no como un caso aislado.

Así será el servicio en este municipio

En total se van a instalar 30 estaciones repartidas por distintos puntos del municipio y habrá 370 bicicletas eléctricas disponibles en la calle. Son cifras que, para un primer salto fuera de Madrid, no son precisamente pequeñas. La inversión asciende a 2,32 millones de euros y la asume el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. No sólo eso, también será el consistorio quien se encargue del mantenimiento y de los costes de operación una vez que el sistema esté funcionando.

Mientras tanto, la gestión seguirá dependiendo de Madrid, a través de la EMT. Esto, en la práctica, simplifica bastante las cosas, porque el servicio funcionará igual que en la capital, sin cambios raros ni sistemas distintos.

Un acuerdo entre ayuntamientos para hacerlo posible

Detrás de todo esto hay un convenio firmado entre ambos ayuntamientos que es el que hace posible que Bicimad llegue a Pozuelo sin complicaciones técnicas ni administrativas. El esquema es bastante directo: Pozuelo paga la implantación y el mantenimiento, y Madrid se encarga de la gestión. Es una fórmula que permite aprovechar una estructura ya existente sin tener que duplicarla, que al final es donde suelen atascarse este tipo de proyectos. También sirve para asegurar que el servicio no pierda calidad por el hecho de salir fuera de la capital, algo que, en este tipo de ampliaciones, suele generar dudas al principio.

Viajar sin barreras entre Madrid y Pozuelo

Uno de los puntos clave, y seguramente de los más interesantes para los usuarios, es que no habrá separación entre sistemas. Bicimad funcionará como una única red. Esto significa que alguien podrá coger una bici en Madrid y dejarla en Pozuelo sin tener que hacer nada especial. Y al revés, claro. Puede parecer un detalle menor, pero cambia bastante la lógica del servicio.

Porque ya no se trata sólo de trayectos dentro de una ciudad, sino de poder moverse entre municipios de forma más directa. Y ahí es donde el proyecto empieza a tener más sentido. Desde el Ayuntamiento de Madrid insisten en que este es el camino hacia una movilidad más conectada, aunque, como siempre, habrá que ver cómo responde la gente cuando esté en marcha.

Dónde estarán las nuevas estaciones de Bicimad

Las estaciones se están colocando en puntos bastante repartidos, combinando zonas residenciales, avenidas principales y áreas deportivas. No se han concentrado en un sólo barrio, sino que se ha intentado cubrir diferentes partes del municipio. Habrá bases en lugares como la calle de San Juan de la Cruz, la calle de la Estación, la calle de Saturno o el entorno del polideportivo Valle de las Cañas. También en zonas como la avenida de Europa, la carretera de Húmera o el paseo del Club Deportivo.

A esto se suman otras ubicaciones como la avenida de Italia, la calle de Isaac Albéniz, la avenida del Talgo o la plaza de Mercedes Llorente, entre otras. Es decir, una red bastante distribuida desde el principio. La idea, como ocurre en la capital, es que no tengas que caminar demasiado para encontrar una estación, porque si eso pasa, el servicio deja de ser práctico.