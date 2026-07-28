Más descuentos para los clientes de la alianza Iberdrola y bp en hidrógeno verde y recarga eléctrica

Iberdrola y bp han decidido ampliar su relación comercial estratégica, ya materializada en dos empresas conjuntas dedicadas a la recarga de vehículos eléctricos y a la producción de hidrógeno verde, con un nuevo acuerdo pensado directamente para sus clientes.

La novedad se centra en la fidelización: a partir de ahora, quienes acumulen saldo en el programa MiIberdrola podrán convertirlo en Ahorro miBP y beneficiarse de una bonificación adicional del 10% sobre el importe transferido.

La iniciativa nace con una duración inicial prevista de un año y se suma a los más de 60 descuentos que Iberdrola ya ofrece a sus clientes a través de marcas y empresas colaboradoras dentro de su plan de fidelización.

Programa gratuito y accesible

Mi Iberdrola es un programa 100% gratuito y accesible para cualquier cliente de la comercializadora. Su objetivo es recompensar la confianza depositada en la compañía con ahorros, descuentos y ofertas exclusivas.

Esos beneficios evolucionan de forma constante gracias a acuerdos con empresas de sectores tan diversos como la tecnología, los supermercados, el ocio, el hogar, los hoteles, el deporte, la restauración o la moda.

El programa también abre la puerta a experiencias exclusivas, como entradas a conciertos, museos y competiciones deportivas nacionales e internacionales, ampliando el catálogo de ventajas más allá del ahorro económico.

Ecosistema en expansión

Por su parte, miBP es el programa de fidelización de bp, diseñado para ofrecer beneficios tangibles y una experiencia personalizada a sus clientes, permitiéndoles ahorrar y acceder a ventajas exclusivas.

La petrolera refuerza constantemente esta plataforma, incorporando ofertas únicas gracias a alianzas con empresas de sectores como el retail, la banca o la energía, dentro de un ecosistema de socios cada vez más amplio.

El nuevo cruce de saldos entre ambos programas convierte a Iberdrola y bp en un ejemplo de colaboración entre una eléctrica y una petrolera en el terreno, todavía poco explorado, de la fidelización comercial conjunta.

Alianzas en ámbitos estratégicos

La relación entre ambas compañías va más allá del ámbito comercial y busca avanzar en sectores estratégicos para la economía y su descarbonización, apoyada en dos empresas conjuntas ya operativas.

A través de Iberdrola | bp pulse, alianza creada en 2023, las compañías son líderes en recarga pública ultrarrápida en España y Portugal, con más de 2.500 puntos operativos, el 70% de ellos con potencias de entre 150 y 600 kW.

España supera ya los 56.000 puntos de recarga operativos en todo el país, según los últimos datos de la patronal AEDIVE, lo que sitúa a la red de Iberdrola | bp pulse entre las de mayor peso del mercado ibérico.

La mayor planta de hidrógeno verde en España

En el terreno del hidrógeno verde, Iberdrola y bp crearon la sociedad conjunta Castellón Green Hydrogen y ya han finalizado la construcción de una planta de 25 MW en la refinería de Castellón.

La instalación, equipada con electrolizadores de tecnología PEM suministrados por la estadounidense Plug Power, está llamada a convertirse en la mayor planta de hidrógeno verde operativa de España en 2026, según han confirmado ambas compañías.

El proyecto se alimentará con 200 GWh al año de electricidad renovable procedente de instalaciones fotovoltaicas y eólicas de Iberdrola, gracias a un acuerdo de compra de energía que permitirá evitar la emisión de más de 23.000 toneladas de CO₂ cada año.

Fondos europeos para ampliar la producción

Iberdrola y bp analizan ahora oportunidades para aumentar la producción de hidrógeno verde en Castellón gracias a los fondos del IPCEI Hy2USE, gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El organismo ha aprobado recientemente la reasignación a este proyecto de hasta 211 millones de euros procedentes de esa financiación europea, una cifra que refuerza las opciones de ampliar la planta más allá de sus 25 MW iniciales.